Sağduyu nedir, nasıl geliştirilir? Sağduyu kelimesinin TDK sözlük anlamı  

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Sağ kelimesinden türetilmiş birçok birleşik isim ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sağlık 2- Sağlıcakla 3- Sen Sağ Ben Selamet 4- Sağlık Olsun 5- Sağ Kol 6- Sağlam Pabuç Değil 7- Sağ kalmak 8- Sağ Salim 9- Sağ Açık 10- Sağaltmak

Sağduyu Ne Demek?

Bir kişinin mevcut koşullara ve gerçekliklere uygun bir şekilde davranmasına sağduyu denir. Mukayese ve yorumlama yeteneği kuvvetli kişiler ise sağduyulu olarak nitelendirilir.

Felsefede ve psikolojide ise sağduyu, doğru ile yanlışı, gerçek ile yalanı ayırt edebilme, insanlar arasında adil bir şekilde hükmedebilme yeteneği anlamında kullanılır. Sağgörü şeklindeki de kullanımı da yaygın olan bu kelime, mecazen, yardımsever ve fedakar demektir.

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Sağduyu kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şunlardır:

1- İlim 2- Marifet 3- Farkındalık 4- Fazilet 5- İrfan 6- Adap 7- Aklıselim 8- Basiret 9- Doğruluk 10- Hakkaniyet

Sağduyu TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre sağduyu kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Erdemli olmak

İkinci Anlamı: Kişinin bilinçli ve akilane bir şekilde hareket etmesi

Üçüncü Anlamı: Hoşgörü, farkındalık

Sağduyu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Keşke biraz daha sağduyulu davransaydın da zavallıya yardım etseydin.

2- Keşke her insan senin gibi sağduyulu olsaydı.