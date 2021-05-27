Sadakat Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk'ya Göre Sadakat Sözlük Anlamı

Sözüne ve yeminine bağlı olan kişiler sadakatli ya da sadık olarak tanımlanır. Güvenilir, dürüst ve doğru kelimeleri ise sadakatli ile eş anlamlı olarak kullanılabilir.

Sadakat Nedir?

Sadakat kelimesi kullanıldığı yere birçok anlama gelir. İnsan ilişkileri için kullanıldığında hem içten bağlılık hem de sözünde durmak demektir. Aynı zamanda birisine verdiği sözün arkasında duran, dürüst insanlar da sadakat sahibi olarak nitelendirilir.

Sadakat Ne Anlama Gelir?

Dürüst olmak, yalandan ve hileden kaçınmak, ne olursa olsun bağlılık yeminin arkasında durmak anlamına gelen sadakat, en önemli insani değerlerden biridir.

Sadık kelimesi de sadakatten türetilmiştir ve güvenilir demektir. Güvenilir kelimesinin Osmanlıcadaki karşılığı muteberdir. Muteber kişiler verdiği sözleri geç de olsa tutarlar ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermezler.

Türkçede sadece ''olmak'' ve ''etmek'' değil ''göstermek'' kelimesi de yardımcı fiil olarak kullanılabilir. ''İlgi göstermek'' tamlamasında olduğu gibi birisinin sadık biri olduğunu belirtmek için de ''sadakat göstermek'' kelimesi kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Ben ona o kadar sadakat göstermiş olmama rağmen beni yalanlarıyla kandırdı!

2- Onun gibi insanlara sadakat göstermek bile fazla!

TDK'ya göre Sadakat Kelimesinin Sözlük Anlamı

TDK'ya göre sadakat kelimesinin iki anlamı vardır.

Birinci Anlamı:

Birisine karşı verdiğin sözleri tutmak ve ikili oynamamak.

İkinci Anlamı:

Dürüst olmak, yalan söylememek.

Örnek Cümle:

Bana kalırsa sadakat kelimesi, artık eski filmlerde kalmış, içi boş bir sözcük.