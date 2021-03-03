Saç Sefadan Tırnak Cefadan Uzar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sefa ve cefa kelimesi birbirlerinin zıttı olduğundan dolayı aynı anda yaşanan duygular değillerdir. Bunlardan biri yaşanırken diğer durum yaşanmamaktadır. İnsanlar ise genel olarak bu duygulardan sefa olanını yaşamak istemektedirler.

Saç Sefadan Tırnak Cefadan Uzar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Saç Sefadan Tırnak Cefadan Uzar atasözünün anlamı incelendiğinde şu anlam karşımıza çıkmaktadır; kişiler arasında şöyle bir kanı yer almaktadır: insan mutlu ve keyifli ise saçları, gam ve keder dolu ise tırnakları uzar. Bu atasözü ise insanların bu bakış açısından gelmektedir.

Saç Sefadan Tırnak Cefadan Uzar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Saç sefadan tırnak cefadan uzar atasözüne şu örnek verilebilir; Saçları neden uzun diye sorulduğunda gülerek; saç sefadan tırnak cefadan uzar dedi.