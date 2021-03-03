Sabrın Sonu Selamettir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Uzun süre atalardan gelen tecrübe kaynağı olan Atasözlerinin içerdiği anlamlar gerçek hayatta nasihat şeklinde kullanılmaktadır. Gündelik hayatta rastlanılan sorunlara sabretmenin sonunda feraha çıkılacağının bir alameti olarak atasözleri sabretmeyi teşvik etmektedirler.

Sabrın Sonu Selamettir Atasözünün Anlamı Nedir?

Sabrın sonu selamettir atasözü insanın dayanıklı olması için bir takım imtihanlardan geçmesi gerektiğini yaşadıkları karşısında daha güçlü olması için bir fırsat olduğunu anlatmaktadır. Geniş anlamda sıkıntılara sabretmenin yahut bir sıkıntı çekmenin sonunda kişi için daha hayır olacağı ve bundan büyük dersler alıp daha da gelişme imkanına ereceği anlaşılabilmektedir.

Atasözlerinin hemen hemen hepsi bir ders niteliğinde olup insanı daha kolay şeklide sorunların üstesinden gelerek yaşamasına katkı sağlamak amacı gütmektedir.

Sabrın Sonu Selamettir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle Örnekler

​​​​​​Ders çalışarak sabretmelisin sabrın sonu selamettir sonunda istediğin mesleği yapabilirsin.

İşyerinde stajyer olarak bir müddet çalışacaksın sabrın sonu selamettir sonra kadrolu olabilirsin.

Ameliyat acılarına sabretmelisin sabrın sonu selamettir nihayet sorunlarından tamamıyla kurtulacaksın.