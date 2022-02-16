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Şablon nedir, ne demek? Şablon kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir?

Şablon nedir, ne demek Şablon kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir

18. yüzyılda literatüre giren şablon kelimesi, dilimize Almancadan geçmiştir. Orijinal dilinde ''schablone'' şeklinde yazılan bu kelime hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Mimari, resim, tasarım ve dekorasyon gibi alanlarda çeşitli görsellerin ve yazıların başka bir yere aktarılmasını sağlayan kalıplara şablon denir. Kelimenin fiil hali ''şablon çıkarmak'' şeklinde yazılır. Şablon ne demek? Şablon TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Şablon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Örnek 2- Mümessil 3- Kalıp 4- Misal 5- Model 6- Mostra 7- Şekil 8- Temsil 9- Biçim 10- Kopya

 Şablon Ne Demek?

 Günlük hayatta ve çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılan şablon kelimesinin ilk anlamı örnek teşkil eden modeldir. Resimlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde başka bir yere aktarılması için şablon kullanılır. Bu kelimenin yan anlamı ise klişe ve basmakalıptır. Sürekli tekrarlandığı için kimsede şaşkınlık uyandırmayan, rutin ve monoton şeyler şablon olarak nitelendirilir.

 İnternet siteleri de belirli şablonlara göre hazırlanır. Hazır şablonların bazıları ücretsiz olarak indirilip site tasarımı için kullanılabilir.

 Şablon TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre şablon kelimesi kullanıldığı yere göre 4 farklı anlama gelir:

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 İlk Anlamı: Örnek, temsil, prototip

 İkinci Anlamı: Yolların eğimini ölçmek için kullanılan alet

 Üçüncü Anlamı: Çeşitli görselleri kağıda aktarmak için kullanılan kalıp

 Dördüncü Anlamı: Yeni ve şaşırtıcı olmayan, sıradan, alelade, basmakalıp

 Şablon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bir şablona göre roman yazmak orijinallikten ödün vermek demektir.

 (Klişe anlamında kullanılmış)

 2- Site için kullanabileceğin şablonlara buradan göz atabilirsin.

 (Tasarım anlamında kullanılmış)

 3- Zaman kazanmak istiyorsan resim ve yazıları şablonlarla kağıda aktarmalısın.

 (Örnek anlamında kullanılmış)

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