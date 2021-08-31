Saab Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Saab Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi  

Saab limited şirketlerden bir tanesidir. Günümüzde iflas etmiştir. II. Dünya savaşından sonra Saab şirketi üretimine dünya çapında başlamıştır.

Saab Hangi Ülkenin Markası?

Saab Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İsveç'e ait olan bir otomobil markasıdır.

Saab Nerede Üretiliyor?

Saab günümüzde iflas eden bir otomobil şirketi olduğundan dolayı herhangi bir yerde üretilmemektedir.

Saab Ne Zaman Kuruldu?

Saab 1947 yılında İsveç'te kurulmuştur.

Saab'ın Sahibi Kim?

Saab'ın sahibi Swedish Automobilies'dir.

Saab'ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Saab İsveç'te 1947 yılında kurulmuş olan bir şirkettir. 2. dünya savaşından sonra uçak mühendisleri yapmış oldukları tasarımlar ile birlikte bir otomobil üretmeye başlamıştır. Yapmış olduğu tasarımlar ile birlikte otomobil üretmeye başlayan Saab firması üretmiş olduğu bu otomobilleri ile güven kazanmayı başarmıştır. İsveç çeliği ile üretilen otomobilleri dünyanın en güvenilir ve sağlam otomobilleri arasında yer almaktadır. 2014 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeni ile şirket iflas etmek zorunda kalmıştır. Böylelikle üretimlerini durdurmak zorunda kaldı.