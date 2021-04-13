MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriS Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük S Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:34 | Son Güncelleme:

S Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
S Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

R harfinden sonra gelen S, alfabenin 22. harfidir. Periyodik tabloda kükürt elementinin kısaltması olarak yazılan ''S'' harfi, aynı zamanda saniyenin sembolüdür. S harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Ülkemizde ilk harfi ''S'' olan beş şehir bulunmaktadır. S ile başlayan ülkelerin toplam sayısı ise 15'dir.

 S Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Sinek

 Sincap

 Sıçan

 Sazan

 Sardalya

 Sırtlan

 Sülün

 Sığır

 Su Samuru

 Salyangoz

 S Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Sinop

 Siirt

 Samsun

 Sakarya

 Sivas

 S Harfi ile Başlayan Ülke

 Slovenya

 Singapur

 Suudi Arabistan

 Suriye

 Somali

 Sri Lanka

 Sırbistan

 Senegal

 Solomon Adaları

 San Marino

 Seyşeller

 Saint Kitts ve Nevis

 Sierre Leone

 Slovakya

 Saint Lucia

 S Harfi ile Başlayan İsim

 S harfi ile başlayan erkek isimleri

 Sercan

 Serkan

 Sinan

 Sermet

 Samet

 Sabahattin

 Serdar

 Sabri

 Saadettin

 Sacit

 Sefa

 Saffet

 Saik

 Sabah

 Salih

 S harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Seda

 Suna

 Selma

 Suzan

 Sezen

 Selda

 Selin

 Sibel

 Sinem

 Sumru

 S harfi ile Başlayan Eşya

 Sedir

 Silgi

 Sandalet

 Salıncak

 Suluk

 Su şişesi

 Sineklik

 S Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Sarı Ballıbaba

 Salep Bitkisi

 Sakızağacı

 Semiz Otu

 S Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Sümbül

 Sardunya

 Sarısalkım

 S Harfi ile Başlayan Meyve

 S harfi ile başlayan bir meyve bulunmamaktadır.

 S Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Saksağan

 Saka Kuşu

 Serçe

 S Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Sinem Ünsal

 Seda Tosun

 Selim Bayraktar

 Sumru Yavrucuk

 Suna Pekuysal

 Sinan Çetin

 Sinan Ecer

 Sermet Yeşil

 Sibel Taşçıoğlu

 Sibel Tüzün

 Sedef Avcı

 Selda Özbek

 Selim Naşit Özcan

 Selim Erdoğan

 Seda Bakan

 Seda Türkmen

 Sinem Dağlı

 Sinem Uçar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi