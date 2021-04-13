S Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
R harfinden sonra gelen S, alfabenin 22. harfidir. Periyodik tabloda kükürt elementinin kısaltması olarak yazılan ''S'' harfi, aynı zamanda saniyenin sembolüdür. S harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Ülkemizde ilk harfi ''S'' olan beş şehir bulunmaktadır. S ile başlayan ülkelerin toplam sayısı ise 15'dir.
S Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Sinek
Sincap
Sıçan
Sazan
Sardalya
Sırtlan
Sülün
Sığır
Su Samuru
Salyangoz
S Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Sinop
Siirt
Samsun
Sakarya
Sivas
S Harfi ile Başlayan Ülke
Slovenya
Singapur
Suudi Arabistan
Suriye
Somali
Sri Lanka
Sırbistan
Senegal
Solomon Adaları
San Marino
Seyşeller
Saint Kitts ve Nevis
Sierre Leone
Slovakya
Saint Lucia
S Harfi ile Başlayan İsim
S harfi ile başlayan erkek isimleri
Sercan
Serkan
Sinan
Sermet
Samet
Sabahattin
Serdar
Sabri
Saadettin
Sacit
Sefa
Saffet
Saik
Sabah
Salih
S harfi ile başlayan kadın isimleri:
Seda
Suna
Selma
Suzan
Sezen
Selda
Selin
Sibel
Sinem
Sumru
S harfi ile Başlayan Eşya
Sedir
Silgi
Sandalet
Salıncak
Suluk
Su şişesi
Sineklik
S Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Sarı Ballıbaba
Salep Bitkisi
Sakızağacı
Semiz Otu
S Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Sümbül
Sardunya
Sarısalkım
S Harfi ile Başlayan Meyve
S harfi ile başlayan bir meyve bulunmamaktadır.
S Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Saksağan
Saka Kuşu
Serçe
S Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Sinem Ünsal
Seda Tosun
Selim Bayraktar
Sumru Yavrucuk
Suna Pekuysal
Sinan Çetin
Sinan Ecer
Sermet Yeşil
Sibel Taşçıoğlu
Sibel Tüzün
Sedef Avcı
Selda Özbek
Selim Naşit Özcan
Selim Erdoğan
Seda Bakan
Seda Türkmen
Sinem Dağlı
Sinem Uçar