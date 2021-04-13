S Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Ülkemizde ilk harfi ''S'' olan beş şehir bulunmaktadır. S ile başlayan ülkelerin toplam sayısı ise 15'dir.

S Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Sinek

Sincap

Sıçan

Sazan

Sardalya

Sırtlan

Sülün

Sığır

Su Samuru

Salyangoz

S Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Sinop

Siirt

Samsun

Sakarya

Sivas

S Harfi ile Başlayan Ülke

Slovenya

Singapur

Suudi Arabistan

Suriye

Somali

Sri Lanka

Sırbistan

Senegal

Solomon Adaları

San Marino

Seyşeller

Saint Kitts ve Nevis

Sierre Leone

Slovakya

Saint Lucia

S Harfi ile Başlayan İsim

S harfi ile başlayan erkek isimleri

Sercan

Serkan

Sinan

Sermet

Samet

Sabahattin

Serdar

Sabri

Saadettin

Sacit

Sefa

Saffet

Saik

Sabah

Salih

S harfi ile başlayan kadın isimleri:

Seda

Suna

Selma

Suzan

Sezen

Selda

Selin

Sibel

Sinem

Sumru

S harfi ile Başlayan Eşya

Sedir

Silgi

Sandalet

Salıncak

Suluk

Su şişesi

Sineklik

S Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Sarı Ballıbaba

Salep Bitkisi

Sakızağacı

Semiz Otu

S Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Sümbül

Sardunya

Sarısalkım

S Harfi ile Başlayan Meyve

S harfi ile başlayan bir meyve bulunmamaktadır.

S Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

Saksağan

Saka Kuşu

Serçe

S Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

Sinem Ünsal

Seda Tosun

Selim Bayraktar

Sumru Yavrucuk

Suna Pekuysal

Sinan Çetin

Sinan Ecer

Sermet Yeşil

Sibel Taşçıoğlu

Sibel Tüzün

Sedef Avcı

Selda Özbek

Selim Naşit Özcan

Selim Erdoğan

Seda Bakan

Seda Türkmen

Sinem Dağlı

Sinem Uçar