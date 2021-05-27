Ruşur Taşı Nedir? Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır, Ne Sıklıkla Kullanılmalı?

Genellikle cilt bakımında kullanılan ruşur taşı aktarlardan ve internet sitelerinden sipariş edilebilir.

Ruşur Taşı Nedir?

Ruşur taşı, İran'ın Sefidab Mağarasından çıkarılan bir taştır. Çinko ve iyot bakımından zengin olan bu taş, yumuşak bir yapıdadır. Elle kolayca kırılıp parçalanabilen Ruşur taşı, papül ve nodül gibi inatçı sivilceleri bile kısa sürede kurutur.

En önemli faydalarından bir diğeri akne ve siyah nokta oluşumunu önlemesidir. İçindeki mineraller peeling etkilidir ve cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar. Yaşlılığa bağlı nedenlerle ortaya çıkan kırışıkları azaltan Ruşur taşı, topuklara da sürülebilir. Nasırları yumuşatıp çatlakları gideren bu taş ciltteki yağ oranını da dengeliyor.

Son yıllarda ülkemizde de popüler olan Ruşur taşının en önemli faydalarından biri cilt yüzeyindeki ton farklılıklarını gidermesidir. Yaz aylarında görülen güneş lekeleri için de doğal bir çözüm sunar.

Ruşur taşının diğer faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Terlemeyi azaltır.

2- Doğum lekelerini giderir.

3- Peeling etkisine sahip olan Ruşur taşı cildin sıkılaşmasını ve daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır?

Ruşur taşı kırılıp küçük parçalara bölünmeli. Daha sonra iyice ufalanıp macun kıvamına getirilen taşlar, temiz cilde uygulanmalıdır. Taşı sürmeden önce yüze krem sürülmemeli ve makyaj temizlenmelidir.

Yalnızca kuru ciltlere uygulanan ruşur taşı yüzde 4 -5 dakika bekletilmeli. Daha sonra ılık suyla durulanıp nemlendirici kremler sürülebilir.

Özellikle masa başında çalışan kişilerin dirseklerinde kararıp nasırlaşabilir. Bu tür sorunlardan da doğal yöntemlerle kurtulmak isteyenler periyodik aralıklarla ruşur taşı kullanabilir.

Ruşur Taşı Ne Sıklıkla Kullanılır?

Ruşur taşı, ihtiyaca göre haftada bir ya da iki kez kullanılabilir. Topuklardaki nasırları ve çatlakları gidermek içinse haftada 3 - 4 kez kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.