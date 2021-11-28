Rusça Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Rusça Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Gün içerisinde kullanılan kelimeler arasında ilk sırada yer alan ve gün başlar başlamaz kullanılan ''günaydın'' kelimesi, dil öğrenirken ilk başlarda öğrenilen kelimelerden biridir.

Rusça Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Rusça günaydın kelimesi ''dobrae utra'' şeklinde yazılır ve ''dobroye utro'' şeklinde telaffuz edilir. Rusça yazılışı ise ''Доброе утро.'' şeklindedir.

Rusça Günlük Kullanılan Kelimeler ve Cümleler

Dobrıy den (İyi günler.) - Добрый день

Dobrıy veçer (İyi akşamlar) - Добрый вечер

Şyastlivava puti (İyi yolculuklar) - Счастливого пути

Spakoynoy noçi. (İyi geceler) - Спокойной ночи.

Paka. ( Görüşürüz.) - Пока.

Da svidaniya (Görüşmek üzere) - До свидания!

Kak dela? (Nasılsın(ız)?) - Как дела?