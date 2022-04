Run 2. Ve 3. Hali Nedir? Run Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizce dilinde fillerin doğru zamanları ifade ederek kullanılması büyük önem taşıyor. Run fiili, koşmak anlamına sahip olan bir kelimedir. Run kelimesinin ikinci hali ran, üçüncü halinde olumlu cümleyse ran olumsuz cümleyse run şeklinde ifade edilir.

Run 2. ve 3. Hali Nedir?

Fillerin kullanımı yapılırken doğru zamanları belirtmek oldukça önemlidir. Belirtilen zamanın yanlış olması durumunda, ifade edilen mesaj farklı olacaktır. İngilizce dili eğitimi alan bireyler, fillerin kullanımlarında bazı hatalar yapabiliyor. Run sözcüğü de bireylerin çok karıştırdığı ve hata yaptığı sözcükler arasındadır. Run sözcüğü, koşmak anlamına sahip olan bir İngilizce kelimedir. Run kelimesinin ikinci hali ran, üçüncü hali ise run şeklinde kullanılıyor.

Run Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Run fiilinin olumlu olumsuz kullanımlarına da dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü zaman ifade edilirken cümle olumsuz ise, run kullanılmalıdır. Örnek cümleler aşağıdaki gibidir;

He ran too fast as the police couldn’t catch her.

He had run to her father before the car was seen on the road.