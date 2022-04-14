Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Run 2. Ve 3. Hali Nedir? Run Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Run 2. Ve 3. Hali Nedir Run Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Türkçe dilinde bulunan tüm fiiller kişilerce gündelik hayatta kullanılabiliyor. İngilizce dilinde de Türkçe dilinde yer alan fiiller bulunuyor. Run sözcüğü de, İngilizce dilinde yer alan bir fiil çeşididir. Run sözcüğünün hangi anlamı olduğu konusunda bazı araştırmalar yapılıyor. Run fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri merak ediliyor. Run 2. ve 3. hali nedir? Run fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle detayları derledik.

Haberin Devamı

İngilizce dilinde fillerin doğru zamanları ifade ederek kullanılması büyük önem taşıyor. Run fiili, koşmak anlamına sahip olan bir kelimedir. Run kelimesinin ikinci hali ran, üçüncü halinde olumlu cümleyse ran olumsuz cümleyse run şeklinde ifade edilir. 

 Run 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Fillerin kullanımı yapılırken doğru zamanları belirtmek oldukça önemlidir. Belirtilen zamanın yanlış olması durumunda, ifade edilen mesaj farklı olacaktır. İngilizce dili eğitimi alan bireyler, fillerin kullanımlarında bazı hatalar yapabiliyor. Run sözcüğü de bireylerin çok karıştırdığı ve hata yaptığı sözcükler arasındadır. Run sözcüğü, koşmak anlamına sahip olan bir İngilizce kelimedir. Run kelimesinin ikinci hali ran, üçüncü hali ise run şeklinde kullanılıyor. 

 Run Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

Haberin Devamı

 Run fiilinin olumlu olumsuz kullanımlarına da dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü zaman ifade edilirken cümle olumsuz ise, run kullanılmalıdır. Örnek cümleler aşağıdaki gibidir; 

He ran too fast as the police couldn’t catch her. 

He had run to her father before the car was seen on the road.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı