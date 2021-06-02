Rücu Nedir? Rücu Etmek Ne Demek? Tdk'ya Göre Rücu Ne Kelimesi Ne Anlama Gelir? Rücu Sözlük Anlamı

Rücu kelimesi Türkçeye Arapça dan geçmiş bir kelime olarak kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni Arapça dönüş ve dönmek fiilinden gelmektedir. Rücu kelimesi mastar olarak kullanılmış yani genellenmiştir.

Rücu Nedir? Rücu Etmek Ne Demektir?

Rücu kelime manası olarak sözünden dönmek demektir. Halk dilinde sözünden cayma olarak da bilinen rücu kelimesi gidilen bir yerden vazgeçilerek dönmeyi de kapsamaktadır. Rücu etmek de rücu kelimesini fiil haline getirmekte yani caymak anlamı katmaktadır. Rücu etmek genel manada ise sözünü geri almak olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Rücu Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Türk Dil kurumuna göre rücu kelimesi sözünü geriye alma ve sözünden caymak şeklinde kullanılmaktadır. Rücu kelimesi söylenilen bir ifadenin geriye alınmasını belirtmektedir. Hukuki bir terim olarak da kullanılan rücu etmek kelimesi sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar sıklıkla konu olmaktadır. Bazı hakların sahibine döndürülmesi olarak da kullanılmaktadır.

Rücu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Rücu kelimesinin sözlük anlamı sözünden dönerek verdiği sözü geri alma olarak kullanılmaktadır. Rücu kelimesi sözünü geri almak ve yaptığı işlemden caymak şeklinde de kullanılmaktadır. Eski bir kelime olan rücu aynı zamanda felsefe terimi olarak da kullanılmaktadır.