Romantizm Nedir? Romantizm Akımı Nedir? Akımın Özellikleri

Romantizm, Fransız devriminden sonra klasizme tepki olarak ortaya çıkan en önemli akımlar arasında yer alır. Klasizmin getirdiği katı kurallara karşılık bir isyan olarak ortaya çıktı. Bu konuda pek çok felsefeci bu akımın liderliğini üstlenmiş ve önemli katkılar vermiştir.

Romantizm Nedir?

Romantizm, 19.yüzyılın başlarından itibaren ortalarına kadar devam eden Avrupa’da egemen olmuş bir sanat akımıdır. Romantizm akımı, Fransız İhtilali, eşitlik ve özgürlük ilkelerinden beslenir. Aynı zamanda bu akım duygu ve düşünceleri ön planda tutar. Fransız İhtilali ve bu dönem yaşanan olaylar romantizme zemin hazırlamıştır.

Romantizm Akımı, 18. yüzyılda klasisizm akımının katı kurallarına bir tepki olarak ortaya çıkan ama en temel ilkeleri 19. Yüzyılın başında Victor Hugo aracılığı ile “Cromwell” ismi verilen oyunun ön sözü ile ortaya konmuştur. Fransız İhtilali, krallık rejimini nasıl sonlandırdıysa romantizm akımı da katı kurallar çerçevesinde oluşturularak klasisizme son vermiştir. Sanatçının özgürlüğünü ve kişiliği her şeyin üzerinde tutan romantik yazarlar, pek çok farklı duygu ve düşünceyi yansıtır.

Romantizm Akımı Nedir?

Klasizm kendi çapında çok önemli başarılar gösteren bir akımdır. Özellikle de sağduyu ve akıl ilkesi sanatsal gelişimi ve akıl ilkesi önemli ölçüde akımı önemli bir seviyeye çekti. Ama pek çok felsefeci katı kurallara sahip olan klasizme karşı olarak duygu ve düşünceyi ön planda tutan romantizm akımını savunmuştur.

Fransız devriminden sonra romantizm, dönemin en önemli akımı olarak ortaya çıkmıştır. Romantizm akımı, özellikle de adalet, özgürlük ve insan hakları gibi konular, önemli felsefeciler tarafından gündeme getirildi. Zaman içinde iyice gelişen bu düşünceler kısa zaman içinde meyvesini vererek 1789 yılında Fransız devriminin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı.

Romantizm Akımın Özellikleri

Romantizm, klasisizmin aklı tek ölçüt olarak kabul etmesine karşıdır. Romantizm savunucuları, insanı akıl ve duygusu ile bir bütün olarak kabul eder.

Toplumun her kesiminden insana eserlerde yer verilir.

Romantizm, sanatçıya ve kişilere geniş çaplı bir özgürlük verir. Sanatçı kendi duygularını rahatlıkla eserlerinde açığa çıkarabilir.

Romantizm, kişilerin değil, toplumun düzeltilmesi amaçlar. Bu nedenle de romantizm savunucuları, “toplum için sanat” ilkesini benimser.

“Düşünüyorum, öyleyse varım.” ilkesinden farklı olarak “Düşünüyorum ve hissediyorum, öyleyse varım.” düşüncesini benimserler.

Klasisizm akımında insan doğası ön plana çıkarılırken romantizmde ise, gerçek doğa ve dış dünya öne çıkar. Bu akımda, doğanın betimlenmesine önem verilir.

Fransız İhtilali ile birlikte insanların inandığı pek çok şey yıkılınca bu durum da beraberinde edebiyatta kötümserliği ve hüznü ortaya çıkarır. Sanatçı kendini ve dış dünyayı izlerken melankolik davranır.

Romantiklerin dili, konuşulan dilden oldukça uzak, sanatlı ve yapaydır.

Klasisizm’de insan doğası ön plana çıkarken romantizmde ise, gerçek doğa ve dış dünya ön plana çıkar. Romantizm sanatçıları, doğanın betimlenmesine büyük önem verir.

Romantizmde karşıtlıklara (iyi ve kötü, güzel ve çirkin) çok sık yer verilir. Aynı zamanda sanatçılar da genelde güzelden ve iyiden yana olmuşlardır.

Romantik sanatçılar, eserlerine genellikle kişiliklerini yansıtır. Yaşanan olaylarla ilgili görüşlerini açık bir şekilde ortaya koyarlar.

Romantizmde konu olarak daha çok toplumsal sorunlar, ulusal tarihi, Hristiyanlık hikayeleri gibi çeşitli konular işlenir.

Tip yerine daha çok karakter üzerinde durulur.

Tiyatroda ise, üç birlik kuralı terk edildi.

Romantizm de hikaye ve roman, gezi, dram, anı, eleştiri, lirik şiir, deneme, makale gibi türler önem kazanır ve sıkça kullanılır.