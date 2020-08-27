Roman türleri nelerdir? Roman çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Dünyadaki ilk roman 11. yüzyılda Japonya'da yazılmıştır. Bin yıllık bir geçmişi bulunan romanda modern akımların etkisiyle birçok yeni tür de ortaya çıkmıştır.

Roman Türleri Nelerdir?

1- Tarihi Roman:

Konularını tarihteki yaşanmış olaylardan alan tarihi romanlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok okunan roman türlerinin başında gelmektedir. Ajan ve savaş romanları da bu türün içerisinde yer alır.

2- Psikolojik Roman:

Psikolojik romanlarda tüm karakterlerin iç dünyaları mercek altına alınır. Ne düşündükleri ve hissettikleri 1. ya da 3. tekil ağzından okurlara aktarılır. Derin bir gözleme dayalı olan bu roman türünde olaylar arka planda kalır. Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu en önemli psikolojik romanlarımızdan biridir.

3- Korku ve Fantastik Romanları:

Üslup ve anlatım tekniğinden çok olay örgüsü ve kurgunun ön plana çıktığı roman türüdür. Doğaüstü güçlerin birbirleriyle olan çatışmaları herkesin anlayabileceği sade bir dille aktarılır.

4- Realist Roman:

Romanlar, kendi içerisinde akımlarına göre de ayrılır. Edebiyatta gerçekçilik akımının ortaya çıkmasıyla yazılan romanlara realist roman denir. Sadece gerçek ya da gerçek olabilecek olaylar anlatılır. Mekan betimlemeleri yerine karakterler uzun uzun tahlil edilir. En önemli realist roman yazarlarının başında Fyodor Dostoyevski, Emile Zola ve Victor Hugo gelir.

5- Sürrealist Roman:

Dadaizm akımından sonra ortaya çıkan sürrealizm akımından etkilenmiş yazarların kaleme aldığı romanlara sürrealist romanlar denir. Gerçeküstü olayların şiirsel ve sembolik bir dille anlatıldığı olay yazılarında rüya ve hayallere fazlasıyla yer verilir. Düz bir kurguda ilerlemeyen anlatım tekniği tam olarak nerede ve hangi tarihte geçtiği gizlenebilir. Dünya edebiyatındaki ilk sürrealist roman Andre Breton tarafından yazılan Nadja isimli eserdir.

6- Sosyal Roman:

Bu roman türüne toplumsal- gerçekçi ya da kısaca toplumsal romanlar da denir. Fakirlik, köyden kente göç ve kuşak çatışması gibi sosyal içerikli konuları ele aldığı için bu ismi almıştır. Anlatımında mümkün olduğunca sade bir dil kullanılır. Yazarın amacı toplumdaki bir meseleyi kurgusal karakterler üzerinden anlatmaktır. Kendi içerisinde köy ve töre romanı gibi çeşitleri de bulunur. Yaşar Kemal, Necati Cumalı ve Fakir Bayburt en önemli toplumsal roman yazarlarımızın başında gelir.

Romantik, Naturealist ve Post-Modern romanlar da günümüzün en çok okunan diğer roman türlerine örnek gösterilebilir.