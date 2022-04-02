Roman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Romanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Dilimize Latinceden geçen roman kelimesinin sözlük anlamı uzun eserdir. Roman yazarlarına ise romancı, muharrir ve müellif denir.

Roman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- UZUN ÖYKÜ

2- NESİR

Romanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- UZUN ÖYKÜ

Diğer adı hikaye olan öykü kelimesi öykünmek fiilinden türetilmiştir. Öyküler, kısa ve uzun öykü olarak ikiye ayrılır. Uzun öyküler roman olarak ta bilinir. Bu tür eserlerde karakterler derinlemesine işlenir ve olaylar detaylı bir şekilde anlatılır. Karakterlerin gözlemlerine, izlenimlerine, duygu ve düşüncelerine ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Uzun öykülerin ortalama sayfa sayısı 100 - 150 sayfadır.

Örnek Cümleler:

1- Son yazdığım uzun öyküde, evsiz kalan bir adamın yaşadığı zor günleri anlatıyorum.

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2- Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde uzun öyküye olan ilgi arttı.

2- NESİR:

Manzum olmayan eserlerin tamamına nesir denir. Bu kelime son yıllarda roman yerine de kullanılmaya başlanmıştır.

Örnek Cümle:

''Yazar kaleme aldığı nesirlerde şiirsel bir üslup kullanıyor.''