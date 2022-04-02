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Roman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Romanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Roman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Romanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Edebi eserler manzum ve mensur olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Diğer adı düz yazı olan mensur eserler de kendi içerisinde olay yazıları ve düşünce yazıları olarak ikiye ayrılır. Olay yazılarından biri olan romanlar, serim, düğüm, çözüm bölümünden oluşur. Anlatı, karakterler, olay örgüsü, zaman ve mekan, romanın temel unsurları arasında yer alır. Roman kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Dilimize Latinceden geçen roman kelimesinin sözlük anlamı uzun eserdir. Roman yazarlarına ise romancı, muharrir ve müellif denir. 

 Roman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- UZUN ÖYKÜ

 2- NESİR 

 Romanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- UZUN ÖYKÜ 

 Diğer adı hikaye olan öykü kelimesi öykünmek fiilinden türetilmiştir. Öyküler, kısa ve uzun öykü olarak ikiye ayrılır. Uzun öyküler roman olarak ta bilinir. Bu tür eserlerde karakterler derinlemesine işlenir ve olaylar detaylı bir şekilde anlatılır. Karakterlerin gözlemlerine, izlenimlerine, duygu ve düşüncelerine ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Uzun öykülerin ortalama sayfa sayısı 100 - 150 sayfadır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Son yazdığım uzun öyküde, evsiz kalan bir adamın yaşadığı zor günleri anlatıyorum.

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 2- Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde uzun öyküye olan ilgi arttı. 

 2- NESİR: 

 Manzum olmayan eserlerin tamamına nesir denir. Bu kelime son yıllarda roman yerine de kullanılmaya başlanmıştır. 

 Örnek Cümle:

 ''Yazar kaleme aldığı nesirlerde şiirsel bir üslup kullanıyor.''

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