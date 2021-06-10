Rölöve Nedir, Neden Ve Nasıl Yapılır? Rölöve Projesi Hakkında Bilgiler

Tarihi oldukça eski zamanlara dayanan rölöve tekniği geçmişten günümüze kültürel mirasları korumak ve orijinal halinde geleceğe aktarmak için tercih edilen yöntemdir. Yapıyı daha iyi anlayabilmek için rölöve mühendis ya da mimarlar tarafından projelendirilmesiyle oluşturulur. Buradan da anlaşılabileceği üzere rölöve genel olarak bir amaç değil sadece eski yapıları aynı formunda tutabilmek için kullanılan bir araçtır.

Rölöve Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?

Rölöve en temel anlatımla herhangi bir yapının, kültürel mirasın ya da olgunun o anda var olan bütün teknolojik imkanlar kullanılarak belgelenmesine verilen isimdir. Bir başka deyişle rölöve üç boyutlu yapıları kağıt üstüne aktarabilmek için kullanılan iki boyutlu bir projelendirme tekniğidir. Rölöve yapılırken temel amaç bilgi almak ve bunu arşivlemek olduğu için herhangi bir amaç güdülmez.

Rölöve neden yapılır sorusuna cevap verilecek olursa ilk olarak kıyaslama olduğu söylenebilir.

Geçmiş zamanlarda yapılmış rölöve çalışmaları yapının şu anki hali konusunda detaylı bilgi verebilir. Nitekim yapılan belirli kesimleri ya da bölümleri zaman içerisinde deforme olup yıkılmış olabilir. Diğer yanda kurallara ve yapının bütünlüğüne uygun olmayacak şekilde yeni eklemeler yapılıp eserin tümüne zarar verilebilir. Böyle durumlar ile karşılaşmamak adına rölöve çalışmalara büyük önem oynar. Çünkü yapının şu anki hali ile kıyaslama yapılabilecek somut bir proje rölöve ile oluşturulur.

Rölöve yapılmasındaki bir diğer temel amaç restorasyon için referans noktası oluşturmadır. Bilindiği üzere her yapı zaman içerisinde çevre koşulları, dış etkenler ve hava durumu gibi faktörlerden etkilenebilir. Böyle durumlarda yapının bütünlüğünü koruyabilmek adına restorasyon çalışması büyük önem kazanır. Yapılacak olan restorasyonun rastgele yürütülmesi adına rölöve çalışması oldukça önemlidir. Hem projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi hem de tarihi bütünlüğün korunması adına rölöve iyi bir referans noktası olur.

Rölöve son olarak arşivleme amacıyla kullanılır. Bazı durumlarda yapıların yıkılması ve yeniden inşa edilmesi gerekebiliyor. Böyle koşullar meydana geldiği zaman rölöve yeniden projelendirmenin önüne geçip yapının bire bir şekilde inşa edilmesine olanak tanıyor.

Rölöve Projesi Hakkında Bilgiler

Rölöve her ne kadar resmi bir işlem gibi görünse de birçok durumda kişiler tarafından da sadece arşiv tutma amacıyla yapılabilen işlemler arasındadır.

Daha geniş çaplı yürütülen projelerde örnek olarak arkeolojik kalıntıların incelenip kent dokusunu keşfetmede sık sık tercih edilir.

Genellikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından istenen rölöve antik yapıların yıkılmasında, yenilenmesinde ve yeniden inşa edilmesinde kullanılır.

Üç farklı türü bulunan rölöve ilk olarak yenileme çalışmasını yürütme amacıyla tercih edilir. Burada ölçü alma yöntemi olarak hassas aletler kullanmak yerine adım, karış vb. teknikler kullanılır. Herhangi bir kurumun talebi doğrultusunda hazırlanmadığı için sadece arşivleme amacıyla yapılır. İkinci türünde ise rölöve yapının bakımını, onarımını ve yenileme işlemlerini belgeleme amacıyla yürütülür. Bu işlem yapılırken söz konusu tarihi yapı ilgili kurumlar tarafından koruma altına alındığı için rölöve zorunluluk arz eder. Son türü olan ve herhangi bir tarihi yapıyı yıkıp yeniden aynı hali ile inşa etmek için başvurulur. Bu işlemin yürütülebilmesi için hassas ölçü aletlerinin kullanılması ve yapının birebir projelendirilmesi zorunludur.