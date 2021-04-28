Rize plaka kodu kaçtır? Rize ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, trafikte kullanılan her araçta bulunması gereken küçük tabelalardır. Bu tabelalar motorlu taşıtların gerekli durumlarda tespit edilmesini sağlarken, şahısların vergi borçlarını ve HGS sorgulama işlemlerini de yapmalarını sağlar.

Rize Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizde kullanılan plakaların başında iki basamaklı bir sayı yer alır. Bu sayı o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Plakalarda en başta yer alan bu iki basamaklı sayı plaka kodu olarak nitelendirilir ve her ilin plaka kodu bir diğerinden farklıdır. Ülkemizdeki bütün illerin kendine özel bir plaka kodu bulunur. Plaka kodları 1962 yılından beri il isimlerinin alfabetik sıralanmasına göre düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra il olma hakkı kazanan yerlerde ise plaka kodu alfabetik sıralamaya göre gitmez. Bu şekilde Rize ilinin plaka kodu "53" olarak düzenlenmiştir.

Plakalarda il kodundan sonra yan yana ik harf gelir ve bu iki harf Ç, Ş, İ, Ö, Ü ve Ğ harfleri dışındaki Türk alfabesinde yer alan harflerden oluşurlar. Ülkemizde kişiye özel plaka belirli bir ücret karşılığında çıkartılabilmektedir.

Rize ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plakalar, illere özel olarak ayrışırlar. Bir ilde bulunan ilçelerde de il plaka kodu ne ise o kullanılır. Ancak ilçelerin plaka harfleri değişkenlik gösterir. Rize ilinde 12 tane ilçe yer alır. Bu ilçelerin isimleri ise; Rize (il merkezi), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar şeklindedir.

Rize'nin merkez ilçelerinde kullanılan plaka harfleri; AC, DA, K, M, T, AZ ve DZ olarak belirlenmiştir.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kullanılan plaka harfleri FA, FZ, K, M ve T iken; Pazar ilçesinde HA, HZ, K, M, T ve Kalkandere ilçesinde KA, KZ, K, M, T şeklindedir.