RGB Nedir? RGB Renkler Ne Demek?

RGB elektronik cihazların ışık kullanılarak üç ana renk üzerinden farklı renkler oluşturmasını sağlayan bir renk modelidir. Bu renk modeli monitör gibi cihazlara tanımlanarak sistemin daha hızlı işlemesine destek verir. RGB renkler yalnızca elektronik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Somut olarak kağıt üzerine baskı yapıldığında istenilen renkler ortaya çıkmayabilir. Bu yüzden matbaa alanında RGB renkleri pek fazla tercih edilmiyor. Matbaa alanlarının farklı renk kodlamaları mevcuttur.

RGB Nedir?

RGB monitör gibi elektronik cihazların kırmızı, mavi ve yeşil olan üç ana renk üzerinden ışık kullanarak farklı renkler oluşturmasına imkan tanıyan bir renk modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar sunumlarında ve web sitelerin tasarımında kullanılabilen bu renk modeli somut olarak görsel oluşturmak için pek tercih edilmiyor. Her ne kadar tasarım programlarında yerini koruyor olsa da matbaa alanında pek tercih edilmiyor. Bu yüzden zaman zaman dijital renkler olarak da adlandırılabiliyor.

RGB Renkler Ne Demek?

RGB renk üç ana renkten oluşan ve elektronik ortamda kullanılan bir renk seçeneği olarak değerlendiriliyor. Mavi, yeşil ve kırmızı renklerini kullanarak ışık yardımı ile farklı tonlar elde edilmesine imkan tanıyor. Ancak bu renk modelinin kullanım alanı yalnızca bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarla sınırlıdır.

Somut bir şekilde kağıt baskısı için tercih edilmiyor. Tasarım programlarında RGB renk modeli ile tasarım yapabilirsiniz fakat baskı aşamasında renk modelini değiştirmeniz ve uygun olanı seçmeniz gerekir. Çünkü RGB renk yalnızca dijital ortam için tasarlanmıştır.