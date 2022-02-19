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Rezervuar en basit haliyle klozetin temizlenmesi ve atıkları klozetten kanalizasyon borularına yönlendirmek için kullanılan bir su tahliye sistemidir. Tüm tuvaletlerde şu veya bu şekilde bir rezervuar bulunur; gömme, asılı veya tuvaletin üstünde. Peki ama rezervuar nedir, nasıl takılır? Rezervuar neden su kaçırır, neden su almaz? Bu yazıda rezervuar türlerine daha yakından bakacağız.

Rezervuar Nedir?

Rezervuar, suyun kaldırma kuvveti ile tamamen mekanik olarak çalışan bir tesisat sistemidir. Tanktaki su yükseldiğinde şamandıranın ucundaki şamandıra suyun kaldırma kuvveti ile birlikte yükselir ve tanka su akışını durdurur. Aksi takdirde su seviyesi düştüğünde şamandıra batacak ve bu hareket suyun kabın içine çekilmesine neden olacaktır.

Rezervuara basılarak veya üzerine bir zincir çekilerek etkinleştirildiğinde, bir valf açılır ve suyun tuvalete akmasını sağlar. Bundan sonra, tanktaki su azaldığında, şamandıra indirilir ve tanka su beslemesi geri yüklenir. Böylece bir döngü içinde devam eder.

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Rezervuar Nasıl Takılır?

Ev tuvaletiniz sızdırıyorsa, değiştirmek düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Bu iş için rezervuar dolum/boşaltma grubu, şamandıra ve anahtar detaylarına ihtiyacımız var. Öncelikle klozet rezervuar kapağını açalım. Rezervuar kapağını açmak için başlığını alt bağlantıdan çıkarın.

Rezervuar musluğunu kapatıyoruz. Depoyu sökmek için altındaki somunları sökün. Eski doldurma boşaltma ünitesini rezervuarın alt kısmından söküyoruz. Ardından videodaki gibi yeni parçalar topluyoruz. Su hortumunu bir anahtar ile doldurma grubuna bağlıyoruz. Neredeyse bitti. Önce tankı takıyoruz sonra somunları takıyoruz.

Rezervuarların Su Almama ve Su Sızdırma Arızaları

Rezervuar tipi ne olursa olsun hepsinin çalışma prensibi aynıdır. Dahili rezervuar takımı; Doldurma grubu ve boşaltma grubu olmak üzere iki bölümden oluşur. Rezervuar su kaçırmalarında, grup görevlerini tamamlarken normalde suyun depoya aktığı musluk depo dolduğunda bile kapanmaz. Musluk kapalı olmadığı için bu, tank içindeki gider grubundan klozete sürekli bir su akışına neden olur.

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Musluğun suyu kesebilmesi için musluğa bir şamandıra (şamandıra) bağlanır. Şamandıra hava ile doldurulur. Tankta su yoksa şamandıra tankın dibine düşer ve fıskiyeyi doldurmak için açar. Böylece su hazneyi doldurmaya başlar. Su hazneyi doldurduğunda, hava dolu şamandıra suyun kaldırma kuvveti ile yüzeye çıkmaya başlar. Yüzücü belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra musluğu kapatarak suyun akmasını engeller. Rezervuar su almıyorsa bu yüzücü üst noktada sıkıştı demektir.