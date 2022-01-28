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Restoran nasıl yazılır? Restoran kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Restoran nasıl yazılır Restoran kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Günlük yaşamın en çok kullanılan ve aynı zamanda en çok yazım hatası yapılan sözcükleri arasında Restoran gelmektedir. Özellikle kelimenin sonuna eklenen sessiz harfi ile beraber hata ön plana çıkmaktadır. Peki, restoran nasıl yazılır? Restoran kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Hizmet karşılığında yiyecek ve içecek tüketilen yerler restoran olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu kelimenin doğru yazılışı merak edilmektedir. Zira hem yazılışı hem de okunuş açısından en çok hata yapılan sözcükler arasında geldiğini ifade etmek mümkün.

 Restoran Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin Türkçe üzerinden ele alındığı vakit doğru şekilde yazılışı, ‘Restoran’ olarak öne çıkar. Bu doğrultuda cümle içerisinde veya tek başına anlamına bağlı olarak kullanılabilir. Genelde bu kelime üzerinden yapılan hata, ‘Restorant’ şekilde yazılmasıdır. Yani kelimenin sonuna eklenecek olan sessiz harfin kullanılmaması gerekir.

 Restoran Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Kelimelerin Türkçe üzerinden doğru yazılışını öğrenmek için TDK kapsamında bilgi alınır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit, ‘Restoran’ biçiminde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Böylece herhangi bir yerde kullanırken yazım hatası yapmadan değerlendirme imkanı elde edilir. Yazım hatasını önüne geçmek aynı zamanda okunuş üzerinden de hata yapmama imkanı verir.

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 ‘’Bugün beraber restorana gidelim.’’

 Yukarıdaki cümlede kullanıldığı gibi aynı şekilde doğru yazım üzerinden değerlendirmek mümkün. Özellikle günlük hayatın en önemli kelimeleri içerisinde yer aldığından, yazımı ve okunuşu önemlidir.

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