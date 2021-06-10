Reosta Nedir Ve Ne İşe Yarar? Reosta Nerelerde Kullanılır Ve Devreye Nasıl Bağlanır

Mesela bir saç kurutma makinesinin birinci kademesinde fan yavaş çalışırken üçüncü kademesinde fan daha hızlı çalışır. Aynı olay düğmesini çevirmemiz durumunda parlaklığı azalıp artan lambalarda da söz konusudur. Bu düğmeler cihaza giden akımı değiştirerek ona aktarılan enerjiyi ayarlayan araçlar olarak görev üstlenirler.

Reosta Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektrik devrelerinde sabit dirençler kullanılmasının yanı sıra direnci değiştirmek amacıyla değişken dirençlerin de kullanımı söz konusudur. Elektrikli cihazlarda direncini değiştirebildiğimiz düzeneklere reosta denir. Bu anlamda reostalar devrenin direncini değiştirmek suretiyle devre akımını ayarlayan araçlar olarak kullanılırlar.

Reosta ayarlanabilir ya da değişken dirençlidir. Reostalarda kısa devre prensibi geçerlidir. Akım devamlı olarak en az dirençli yolu tercih ettiğinden dolayı, akım ayarlanan yolu kullanarak direnç azaltılarak akım şiddeti arttırılmış olur. Cihazdaki bir akımın akışını kesintiye uğratmaksızın bir devrenin elektrik direncini kontrol etmek için kullanılır reosta kullanılır.

Reosta Nerelerde Kullanılır ve Devreye Nasıl Bağlanır?

Reosta ile ilgili olarak merak edilen ve araştırılan bir başka önemli konu ise reostanın nerelerde kullanıldığı konusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde yanıt bulmaktadır: Mevcut veriminin çok yüksek olmaması ve çok fazla enerji tüketmesi gibi nedenlerden dolayı son yıllarda kullanım alanı azalarak yerini yarı iletken elemanlara, anahtarlayıcı elektronik cihazlara, trimpotlara bıraksa da reosta halen daha bazı uygulamalarda kullanılmaya devam etmektedir. Reosta kullanımının söz konusu olduğu yerler bir hayli fazladır ve bunlardan bazıları şunlar olmaktadır:

- Reosta çoğunlukla yüksek gerilim ya da akımın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır.

- Televizyon, radyo gibi cihazlarda sesi artırıp azaltmak amacıyla kullanılır.

- Loş ışıkta reostalar ışığın mevcut yoğunluğunu değiştirmek amacıyla kullanılır. Reostaların direncinin arttırılması durumunda, elektrik akımı ampulden daha az akar ve ortaya çıkan ışığın parlaklığı azalır. Benzer şekilde, reostaların direncinin azaltılması durumunda, elektrik akımı ampulden daha fazla akar ve ortaya çıkan ışığın parlaklığı artar.

- Köprü metotlu direnç ölçümlerinde kullanılır.

- Reostalar, bir radyonun sesini daha fazla arttırmak ya da azaltmak ve bir elektrik motorunun hızını artırmak ya da azaltmak amacı doğrultusunda kullanılır.

- Laboratuvarlarda etalon direnci olarak kullanılır.

- Elektrikli sobaların sıcaklık ayarının yapılmakta olduğu düğmelerde kullanılır. Rezistansa sahip olan ve sıcaklığın artırılıp azaltılmasının gerekli olduğu mutfak aletlerine benzer tüm uygulamalarda reosta kullanılmaktadır.

- Elektrik süpürgelerinde emiş gücünü azaltıp veya çoğaltmak için kullanılmaktadır.

- Elektrikli radyatörlerde, radyatörün ısısını azaltmak ya da çoğaltmak için kullanılır.

- Çamaşır makineleri, bulaşık makinelerinde kullanılır.

- Değişken direnç gerektiren devre deneylerini yapmak için kullanılır.

- Cep telefonları, bilgisayar ve tabletlerde ekranın ışık gücünü azaltıp ya da artırmak için kullanılır.

Reosta hakkında merak edilen bir konu da devreye nasıl bağlandığı olmaktadır. Reosta bir elektrik devresinden geçen akımın şiddetini değiştirmeye yarayan araçtır. Uygulanacak olduğu bir devreye seri olarak bağlanır ve el ile kumanda edilir. Reosta yüksek (1 amper ve üzeri) akım ayarı yapılması amacıyla kullanılan ayarlı dirençler olmakla birlikte yalıtkan bir gövde üzerinde direnç teli sarılarak iki sabit uç çıkarılmaktadır. Reostanın devreye bağlanması esnasında bir sabit ve bir hareketli uç olmak üzere iki uç kullanılmaktadır.