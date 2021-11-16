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Renklerin Anlamları Nelerdir? Psikolojik Olarak Renkler Ve Anlamları, Etkileri Ve Kullanım Alanları

Renklerin Anlamları Nelerdir Psikolojik Olarak Renkler Ve Anlamları, Etkileri Ve Kullanım Alanları

Renkler kendi içerisinde ana ve ara renkler olarak ikiye ayrılır. Ana renkler sırasıyla sarı, mavi ve kırmızıdır. En az iki rengin karışımıyla oluşan ana renkler ise mor, yeşil ve turuncudur. Psikoloji biliminde her rengin hem içsel hem de çağrışıma dayalı birçok anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle kişinin sevdiği renkler, karakterine dair önemli ipuçları verir. Renklerin anlamları nelerdir? Psikolojik olarak renklerin anlamlarını, etkilerini ve kullanım alanları detaylı olarak derledik.

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  Diğer renkler ise şu şekilde sıralanabilir: Gri, siyah, beyaz, eflatun, mor. 

 Renklerin Anlamları Nelerdir? 

 Renkler sadece ana ve ara olarak değil sıcak ve soğuk renkler olarak da ikiye ayrılır. Kırmızı, sarı ve turuncu, sıcak renkler arasında yer almaktadır. Bu renkler daha çok iyimserliği, dışa dönüklüğü, umudu ve sevgiyi simgeler. 

 Soğuk renkler ise sırasıyla mor, yeşil ve mavidir. Psikolojide bu renkler ise karamsarlığın, içe dönüklüğün ve yalnızlığı simgeler. 

 Psikolojik Olarak Renkler ve Anlamları 

 1- Yeşil: Doğayı, üretmeyi ve paylaşmayı simgeler. 

 2- Gri: Siyah ile beyazın karışımından oluşan gri, hem kararsızlığın hem de dengenin sembolüdür. 

 3- Kırmızı: Tutkunun ve sevginin rengi olan kırmızı, aynı zamanda adrenalinin ve mutluluğun simgesidir. 

 4- Sarı: Altını, zengini ve refahı temsil eder. 

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 5- Beyaz: Beyaz, hem yeni başlangıçları hem de masumiyeti simgeler. 

 6- Siyah: Siyah psikolojide korku ve gizemin sembolü olarak kabul edilir. 

 7- Mor: Mor da sarı gibi zenginliğin sembolüdür. 

 Renklerin Etkileri ve Kullanım Alanları 

 1- Kırmızı: 

 Kırmızı en ilgi çekici renklerin başında geldiği için reklamlarda, tanıtım bültenlerinde ve logolarda sıklıkla kullanılır. Gençlere ve çocuklara yönelik ürünlerin ambalajlarında ve tasarımlarında da kırmızı rengi ön plana çıkar. 

 2- Siyah: 

 Siyah, her ne kadar karamsarlığın ve yalnızlığın rengi olsa da özellikle kadınlara yönelik giyim ürünlerinde en fazla kullanılan renklerden biridir. 

 3- Sarı - Turuncu: 

 Birbirine yakın tonlarda olan sarı ve turuncu, resimlerde ve fotoğraf sanatında sıklıkla kullanılır. 

 4- Mavi: 

 Mavi iç açıcı bir renk olduğu için tekstil ve reklam başta olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılır. 

 5- Yeşil: 

 Yeşil, hem iç hem de dış dekorasyonda en sık kullanılan renklerden biridir. 

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