Rektörden öğrencilere: Yalnız iki aşı kadar uzağız
Koronavirüse karşı Çin’de geliştirilen aşının faz-3 çalışmalarında gönüllü olan ve Türkiye'de ilk aşı olan isimlerin başında gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilere aşı çağrısı yaptı.
Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Rektör Özkan, öğrencilerin, akademik ve idari kadronun 1. ve 2. doz aşılarını yaptırmasının, sürecin sağlıklı yürütülmesi için öncelik olduğunu vurguladı.
KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ
Rektör Özkan, şöyle dedi: “Kıymetli öğrencilerimiz, biliyorum birbirimizi çok özledik, heyecanla kavuşmayı bekliyoruz. Şunu bilin ki aramızdaki mesafe iki aşı kadar. Birbirimizden sadece iki aşı kadar uzağız. Yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin tek yolu aşıdır. ”