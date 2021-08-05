Rektörden öğrencilere: Yalnız iki aşı kadar uzağız

Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Rektör Özkan, öğrencilerin, akademik ve idari kadronun 1. ve 2. doz aşılarını yaptırmasının, sürecin sağlıklı yürütülmesi için öncelik olduğunu vurguladı.

KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ

Rektör Özkan, şöyle dedi: “Kıymetli öğrencilerimiz, biliyorum birbirimizi çok özledik, heyecanla kavuşmayı bekliyoruz. Şunu bilin ki aramızdaki mesafe iki aşı kadar. Birbirimizden sadece iki aşı kadar uzağız. Yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin tek yolu aşıdır. ”