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Rekreasyon alanı nedir? Rekreasyon alanı imar durumu nasıldır ve satın alınır mı

#Rekreasyon Alanı Nedir?#İmar Durumu Nasıl#Satın Alınır Mı
Rekreasyon alanı nedir Rekreasyon alanı imar durumu nasıldır ve satın alınır mı

Ülkemizde pek çok yeşil alan, piknik alanları ve eğlence alanları bulunmaktadır. Bu anlamda karşımıza rekreasyon kelimesi çıkmaktadır. Rekreasyon alanının anlamı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki rekreasyon alanı nedir? Rekreasyon alanı imar durumu nasıldır ve satın alınır mı? Rekreasyon ile ilgili merak edilen konuları sizlere detaylıca derledik.

 

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Rekreasyon alanları açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak için kent içinde ve çevre alanlarda günübirlik kullanım için tasarlanmış imam kararı ile belirlenmektedir. Günlük hayatta birçoğumuz bu alanları kullansak da rekreasyon alanı kelimesinin ne anlama geldiğini bilememekteyiz.

Rekreasyon Alanı Nedir?

Rekreasyon kelimesi anlam olarak yeniden yapılanma ve yenileme manasına gelmektedir. rekreasyon alanı kelimesi de çok sık araştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Yapı izni olmayan piknik ve eğlence alanları, oyun bahçesi, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, dinlenme ve gezinti yerleri olarak ayrılan ve toplumun her kesimine hitap eden ve toplumun kullanılması için ayrılan kıyı alanlara rekreasyon alanı adı verilmektedir.

Sık araştırılan terimlerden olan rekreasyon daha çok sosyal ve kültürel alanların genel ifadesi manasında eğlence ve piknik alanlarını kapsayan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik yapılabilmesine Dair Yönetmelik içerisinde yer verilen bir alandır.

Rekreasyon alanları pek çok farklı yerlerde ve özelliklerde bulunmaktadır. Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde günübirlik kullanıma yönelik eğlence, piknik ihtiyacını karşılayan lokanta, dinlenme, gazino, kahvehane, büfe, otopark, çay bahçesi gibi alanlardan oluşmaktadır. Bunun yanında tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her türlü sportif faaliyetlerin yapabildiği alanlar da rekreasyon alanları olmaktadır.

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Rekreasyon Alanı İmar Durumu Nasıldır?

Rekreasyon alanları ile ilgili imar durumu son zamanlarda pek çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Rekreasyon alanlarının projeleri bazı kriterleri baz alınarak çizilmektedir. Bu kriterler şunlardan oluşmaktadır:

- Bu alanlara dinlenme alanları yapılmalı,

- Gezinti yapılacak yollar ve bisiklet yolu yapılmalı,

- Yeşil alanlar fazla olmalı,

- Çocukların oyun oynayabileceği alanlar olmalı,

- Daha geniş düşünülmüş rekreasyon alanı içinde botanik bahçe ve hayvanat bahçelerinin yanında metropol ölçeklerdeki projelerde fuar ve belgesel parkların bulunması gerekmektedir.

Rekreasyon alanlarındaki yapılan sosyal alanların rüzgara karşı mümkün olduğunca kapalı ve gölgelikli bir alanda olması gerekmektedir. Kulüp binaları, alışveriş binaları ve eğlence binaları meydanlara açılacak biçimde tasarlanmış olması da gerekmektedir. Ayrıca merkezin uzantısında tenis kulübü, tenis kortları ve ileriki zamanlarda gerektiği zaman lunapark olacak biçimde alanlara yer ayrılması da gerekmektedir.

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Mevzuata göre rekreasyon alanlarının imar durumları ise merak edilmektedir. Rekreasyon alanı imar alanı mevzuatına göre ise bu alanlarda yapılacak yapıların emsali 0,5'i yüksekliği ise 6,50 metreyi geçmemesi gerekmektedir. Bu kurala uygun bir şekilde imara açılmaktadır.

Rekreasyon Alanı Satın Alınır mı?

Rekreasyon alanları belirtilen bazı kurallar ve maddeler çerçevesinde yapılmaktadır. İmara da açılabilen rekreasyon alanlarının satın alınıp alınamayacağı merak konusu olmaktadır. Rekreasyon alanlarının bazı şartlar dahilinde satın alınabilmesi mümkündür.

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Rekreasyon alanları olarak ayrılmış olan yerlerde kamulaştırma gerçekleşmemiş ise imar planı notlarının incelenmesi gerekmektedir. Özellikle belirli bir metrekareye kadar olan alanlar için restoran, çay bahçesi, ve düğün salonu gibi yapılar için ruhsat verilebilmektedir. Bu nedenle bu tarz yerler kişiler tarafından satın alınabilmektedir.

Satın alacak kişilerin satın aldıkları yerleri restoran ve çay bahçesi gibi alanlar yapmaları mümkündür. Böylece mevzuata göre belirli bir metreye kadar bu alanların satılması mümkündür.

 

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