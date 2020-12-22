Rejisör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Rejisör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Rejisör, yönetmen kelimesinin bilinen eski adıdır. Artık bugün rejisör kelimesi neredeyse hiç kullanılmamakta, onun yerine yönetmen kelimesi kullanılmaktadır.

Rejisör Nedir?

Rejisör, herhangi bir dizinin, filmin, belgeselin başında bulunan ve bütün bir süreci yöneten kişiye denmektedir. Her filmin ya da dizinin mutlaka bir rejisörü vardır. Rejisör aynı zamanda bir film ya da dizinin çekim aşamasında en üstte bulunan kişidir. Rejisörün bir üstünde yapımcı bulunsa da, yapımcılar genelde filmin ekonomi sağlayıcılarıdır ve filmin ne şekilde çekileceğine karar vermezler. Bu noktada filmin ya da dizinin ne şekilde çekileceğine karar veren kişi rejisördür.

Rejisör Ne İş Yapar?

Rejisör bir film ya da dizinin başından sonuna kadar tüm çekim süreçlerini yönetir. Rejisör oyuncuların seçiminden oyuncu yönetimine, mekanların seçilmesinden ışığın durumuna, kamera açılarından kamera hareketlerine kadar tüm işlemlere karar veren kişidir. Yönetmenin altında bir ya da iki, bazı durumlarda ise üç yardımcı yönetmen bulunur ve yönetmenin işlerini kolaylaştırmak için çalışırlar. Bir film ya da dizi setinin çok kalabalık bir ekipten oluştuğu düşünülürse, aslında yönetmen bu noktada tüm bu ekibin yönetilmesini işini yapmaktadır.

Rejisör Nasıl Olunur?

Rejisör olmak için üniversitelerin İletişim Fakültesi içinde yer alan Radyo, Sinema ve Televizyon ya da Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alan Yönetmenlik bölümlerinin bitirilmesi gerekir. Bununla birlikte sektörde rejisör olarak çalışan pek çok kişinin üniversite eğitimi almadıkları görülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir eğitim almadan, alaylı olarak da rejisörlük mesleği yapılabilir. Genelde rejisörler kariyerlerine kısa film çekerek ve usta rejisörlerin yanında rejisörlük yaparak başlarlar.

Rejisör Olma Şartları Nelerdir?

Film ve dizi setleri oldukça yoğun ve yorucu bir tempoda çalışılan alanlardır. Dolayısıyla rejisör olmak isteyen birinin bunu göze almış olması gerekmektedir. İsteyen herkes azmettikten sonra rejisör olabilir. Fakat bu yol oldukça uzun ve meşakkatlidir. Ayrıca rejisör olmak isteyen birinin bu alana gönül vermiş olması, film ve dizi konularına da ilgili olması gerekir.

Rejisörün Görevleri Nelerdir?

Rejisörün yapımcıyla anlaştıktan sonraki ilk görevi, elindeki senaryoyu kendisinden istediği ve kendi yaratıcılığıyla çekilebilir hale getirmektir.

Rejisör çekim senaryosu hazırlandıktan sonra kendi ekibini kurar.

Oyuncu kadrosu konusunda cast direktörlerinden yardım alabilir.

Yardımcı yönetmenleri ile birlikte çekim planı oluşturur.

Çekim planına uyularak devam edilmesi konusunda süreci yönetir.

Ekibin tamamıyla, örneğin görüntü yönetmeni ile görüntü, sesçi ile ses konularını konuşarak istediklerini belirtir.

Tüm bu sayılanların dışında rejisörün pek çok görevi olmakla birlikte, esasında rejisörün görevi bir filmin ya da dizinin başından sonuna sorunsuz bir şekilde çekilerek izleyiciye ulaştırılmasıdır.

Rejisör Maaşları Ne Kadar?

Rejisör maaşları çalışılan filmin ya da dizinin bütçesine göre değişir. Örneğin bir dizi için bölüm başına 10000 TL alan bir yönetmen, bir başka dizi için bölüm başına 50000 TL alabilir. Dolayısıyla sektörde rejisör maaşları oldukça değişkendir.

Rejisör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Rejisörler belirli bir yapım şirketine bağlı olarak çalışabilirler. Belirli televizyon kanalları ile çalışabilirler. Ya da daha büyük ses getirmek istiyorlarsa, bu durumda bağımsız olarak film ve dizi çekebilirler.