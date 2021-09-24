Rehberlik Türleri Ve Alanları Nelerdir? Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Kaça Ayrılır?

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Rehberlik, bireye kişisel mutluluk ve sosyal fayda için potansiyellerini geliştirme ve keşfetme çabalarıyla yardım etme sürecidir.

Rehberlik Türleri ve Alanları Nelerdir?

Rehberlik yön vermek ya da bir kişinin bakış açısının başka bir kişiye dayatılması değildir. Rehberlik, bir kişinin diğerine seçimler ve ayarlamalar yaparken ve sorunları çözmede verdiği yardımdır. Rehberlik, alıcının bağımsızlığını ve kendisinden sorumlu olma becerisini geliştirmesini amaçlar. Okul veya aile ile sınırlı olmayan evrensel bir hizmettir. Rehberlik birkaç şekilde sınıflandırılır. Bunlar;

I-Tipi- (a) Resmi Rehberlik ve (b) Gayri Resmi Rehberlik,

II-Tip- (a) Bireysel Rehberlik ve (b) Grup Rehberliği,

III-Tip Genel Rehberliktir.

III-Tip Rehberlik;

Eğitim Rehberliği,

Mesleki Rehberlik,

Kişisel Rehberlik.

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Rehberliğin bu sınıflandırmasında eğitimsel ve mesleki rehberlik yaygındır. Diğer rehberlik türleri bireysel problemlerle ilgilidir. Geniş ölçüde Kişisel rehberliğe dahil edilebilir. Bu nedenle, eğitim, mesleki ve kişisel rehberlik olmak üzere üç tür rehberliğe sahip olmak yeterlidir.

'Rehberlik' terimini yorumlamak için olumsuz ve olumlu yaklaşımlar kullanılmış, bu tanımlar altında aşağıdaki özellikler sıralanmıştır. Bu özellikler;

Bir kişinin diğerine problem çözmede verdiği yardımdır.

Bir kişinin bakış açısını başka bir kişiye yönlendirmek ve dayatmak değildir.

Kendi adına vermesi gereken kararları bir birey için vermek değildir.

Resmi ve gayri resmi rehberlik sürecidir.

Rehberlik genellikle kalifiye ve eğitimli bir kişi tarafından kişinin kendi bakış açısını geliştirmesi için verilir.

Yaşamın tüm alanları veya yürüyüşleri için sürekli ve yaşam boyu süren bir süreçtir.

Uyum için seçimler yapması ve sorunları çözmesi amaçlı bir süreçtir.

Bireyin bağımsız olarak büyüme kararı almasını sağlar ve kendisinden sorumludur.

Öğrencileri değerli bir düzen kurmaya teşvik eder ve yardımcı olur. Bu bir gelişim sürecidir.

Yardıma ihtiyacı olan insanlar var ve onlara yardım edebilecek insanlar var.

Rehberlik ve öğretim birbirinden ayrılamaz.

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Gerçeği kendisi için tatmine dönüştürür ve topluma fayda sağlar.

Demokratik toplumumuza kendi katkısını yapmak için daha zengin deneyimler sağlar.

Gençlerin paha biçilmez yerli kapasitelerini ve gençlere okulda verilen maliyetli eğitimleri korumak için zihinsel çabadır.

Yaşam amaçlarıyla ilgilidir ve toplumsal düzenin arzu edilen bir üyesini yapar.

Akıllı rehberlik, öğretme-öğrenme sürecini en etkili hale getirir. Uygun rehberlik olmadan öğretim eksiktir.

Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri Nelerdir?

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Eğitim Rehberliği;

Öğrencilere eğitim sorunları için öğretmen tarafından sağlanan rehberlik, eğitim rehberliği olarak bilinir. Öğrencinin kümülatif kayıtlarına dayanmaktadır.

Okuldaki çalışma konularının seçiminde,

Öğrencilerin çalışma ile ilgili belirli eksikliklerini gidermede.

Çalışma deneklerinde tanı testleri kullanarak başarısızlıklarının nedenlerini belirlemede,

Öğrencilerin öğrenme zayıflığı için iyileştirici öğretim sağlamada kullanılır.

Mesleki Rehberlik;

Bu tür rehberlik, iş seçimi ve belirli işlerin sorunları için verilmiştir.

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Diferansiyel yetenek testleri,

Zeka testleri ve yetenek testleri,

Kişilik ve ilgi envanterleri,

Başarı ve akademik yetenek testlerinde kullanılır.

Kişisel Rehberlik;

Bu tür rehberlik, bireyin kişisel sorunlarına veya eğitim ve meslek sorunları dışındaki sorunlara yöneliktir. Bunlar;

Aile ve ev sorunları,

Mali veya ekonomik sorunlar,

Bireyin fiziksel engelleri,

Duygusal uyum ve kaygı veya merak,

Bireyin sosyal ilişkileri ve karı koca ilişkileri sorunları,

Okul ve akran ilişkisi veya sınıf arkadaşları ilişkisi sınıfta izole edilebilir.

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Kişisel problemler geniş bir yelpazeye sahiptir; bu nedenle bu tür bir problem, ebeveynlerin, öğretmenin akranlarının ve alandaki diğer uzmanların işbirliğine dayalı rehberliğini gerektirir. Bu aynı zamanda kişinin kümülatif kaydını ve bireyin vaka çalışmasını da gerektirir. Bu zayıflığın nedenlerini teşhis etmek için birey derinlemesine incelenmelidir.