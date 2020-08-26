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Sözlük
Haber Giriş: 26.08.2020 - 01:56 | Son Güncelleme:

Red ne demek? Reddemek nedir? Red TDK kelime anlamı

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Red ne demek? Reddemek nedir? Red TDK kelime anlamı
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Türkçe içerisinde en çok kullanılan kelimelerden biri olarak red öne çıkıyor. Özellikle sonuna gelen fiil ile beraber çok daha fazla kullanılan bir sözcüktür. Peki, red ne demek? Reddemek nedir? Red TDK kelime anlamı. 

 Red kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış Arapçadan Türkçeye geçmiş kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman red kelimesi, ‘herhangi bir durumu kabul etmemek’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda reddetmek gibi ifade üzerinden de ele alınır.

 Red Ne Demek?

 Hem red kelimesi hem de reddetmek kelimesi aslına bakılırsa aynı anlama gelmektedir. Genel olarak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimelerin anlamları ortak şekilde, ‘Verilen ya da yapılması istenen bir durumu kabul etmemek, geri çevirmek’ şeklinde ifade edilmektedir.

 ‘’Kendisini evlenme teklif ettim, reddetti.’’ S. F. Abasıyanık

 Bu şekilde birçok farklı kelime grubu ile beraber cümle içerisinde kullanmak mümkün.

 ‘’Ben onu evlatlıktan reddettim.’’

 Görüldüğü üzere yukarıdaki cümlede olduğu gibi onu evlat olarak kabul etmemek ve dışlamak şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu durum herhangi bir eşya ya da insan için rahatlıkla kullanılabilmektedir. Gündelik yaşamda herhangi bir başka eş anlamlısı olmadan doğrudan reddetme kelimesi yaygın kullanılmaktadır.

 Genel olarak herhangi bir durum karşısında bunu geri çevirmek ya da kabul etmemek çektiğinde anlatmak mümkün. Gündelik yaşamda amaca uygun cümle içerisinde farklı zamanlarda kullanılabilir.

 

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