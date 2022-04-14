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Read 2. Ve 3. Hali Nedir? Read Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Read 2. Ve 3. Hali Nedir Read Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede en çok kullanılan fiillerin başında gelen read kelimesinin ilk anlamı okumaktır. Örneğin: Read newspaper - Gazete okumak. Read kelimesi mecazen, göz gezdirmek, eğitim görmek ve bir konu hakkında bilgi sahibi olmak manasında da kullanılır. Bu sözcüğün içinde yer aldığı bazı tamlamalar ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Reader - Okur / Eleştirmen 2- Read a meter - Sayaç okumak. Read fiilinin 2. ve 3. halini örnek cümlelerle derledik.

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 İngilizcede read kelimesiyle eş anlamlı olan 5 kelime bulunmaktadır:

 1- Stady 2- Sing 3- Say 4- Peruse 5- Announce 

 Read 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Read fiilinin 2. ve 3. hali de ''read'' şeklinde yazılır. 

 Read Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Have you read this author's latest novel?

 Bu yazarın son romanını okudun mu?

 

 2- This summer I read all the books our teacher recommended to us.

 Bu yaz öğretmenimizin bize tavsiye ettiği tüm kitapları okudum.

 

 3- I've never read a detective novel before.

 Daha önce hiç polisiye roman okumadım.

 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 

 1- I read this book when I was 11 or 12 years old.

 Bu kitabı daha 11 - 12 yaşlarında okumuştum.

 

 2- I had read the reviews about her online.

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 Onun hakkında yapılan eleştirileri internetten okumuştum.

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