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Rastık nedir, ne işe yarar? Rastık nasıl çekilir ve kullanılır?

Rastık nedir, ne işe yarar Rastık nasıl çekilir ve kullanılır

Günümüzde saç boyamak için kullanılan pek çok farklı yöntem vardır. Bunlar arasında çok yaygın olmayan diğer bir yöntem ise rastık kullanımıdır. Bir tür boya olan rastık, genellikle de saç ve kaş boyamak için kullanılır. Renk çeşidi çok olsa da genellikle koyu kestane ve siyah rengi kullanılır. Rastık nedir, ne işe yarar sizler için derledik.

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Uzmanlar rastığa ilk defa Mısırda denk gelindiğini söyleniyor. Çünkü en çok Mısır kabartmalarında resmedilen kadınların kaşlarında ve gözlerinde boyanın olduğu görülmüştür. Bu da rastık kullandıklarının kanıtı olarak görülüyor.

 Rastık Nedir?

 Rastık, günümüzde çok sık kullanılmasa da özellikle de eski dönemlerde çok sık kullanılıyordu. Kadınlar kaşlarını ve saçlarını rastık ile boyuyorlardı. Kükürt, rastık çimento ve antimonun birleşimden elde edilir. Bu karışım kaş ve saçlara renk vermek için de oldukça etkilidir. Bu nedenle de geçmişte kadınlar genellikle rastık kullanmayı tercih ederlerdi.

 Rastık çinko, kükürt ve antimonit tozu karıştırıldıktan sonra çok az bir kolonya ile bu karışım sulandırılarak elde edilir. Kadınlar, rastık kullanarak kaşlarının daha belirgin ve koyu görünmesini sağlarlardı. Kaş ve gözlere sürme çekmek deyimi de buradan geliyor. Anadolu’da ise rastık yani diğer ismi ile de sürme aynı zamanda saç boyamak için de kullanılırdı.

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 Rastık Ne İşe Yarar?

 Rastık, doğal bir üzün olduğu için sürüldüğü bölgeye zarar vermez. Bu nedenle de sadece kozmetik amacı ile değil pek çok faydası olan rastık kullanmanız gerekir. Rastığın faydalarının arasında ise, gözü güneş ışınlarının kötü etkilerine karşı koruması da geliyor. Rastık gözdeki damarları beslemeye yardımcı olur. Aynı zamanda rastık gözde çapaklanma ve iltihaplanma oluşumunun da önüne geçtiği tespit edilmiştir. Rastık sayesinde gözünüz hem çok daha iyi görür hale gelirsiniz hem de gözünüzdeki kötü maddelerin gözden dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz.

 Rastık Nasıl Çekilir ve Kullanılır?

 Rastığı sulandırarak kullanmak isterseniz küçük bir kap içine katı rastıktan alarak üzerine çok az miktarda kolonya, su ya da bitkisel yağlardan katıp karıştırabilirsiniz. Daha sonra ince bir fırça ya da kalem yardımı ile kaşınızı veya göz çevrenizi rahatlıkla boyayabilirsiniz.

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