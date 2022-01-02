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Rasih Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Rasih Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Rasih Ne Demek, Ne Anlama Gelir Rasih Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dilde kullanılan kelimeler arasında bulunan rasih kelimesi bir konuda kaynak veya içeriğin sağlam olduğu anlamına gelmektedir. Rasih kelimesi eski eserlerin değerlendirilmesinde kullanılan bir kelimedir. Rasih kelimesi ne demektir ve rasih ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre rasih kelimesinin sözlük anlamı nedir sorularının yanıtları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Rasih kelimesi bir bilim dalında özellikle de dini ilimlerde bilgisi çok derin olan kimse olarak da kullanılmaktadır. 

 Rasih Ne Demektir? Ne Anlama Gelir? 

 Rasih kelimesi sağlam, temeli güçlü ve dayanıklı anlamına gelen bir kelimedir. Rasih kelimesinin diğer anlamı ise dini bilimlerde kendini geliştirmiş kimse ve derin bilgi sahibi kişi olarak da kullanılmaktadır.

 Rasih kelimesi eski dilde bir kelime olup kelime kökeni Arapça olmaktadır. 

 Rasih ve rasihun şekillerinde Osmanlıca olarak kullanılan rasih kelimesi daha sonra Türkçe olarak sağlamlık ve dayanıklılık bildiren bir sıfat olarak eski eserlerde veya eser tercümelerinde yerini almıştır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Rasih Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre rasih kelimesinin sözlük anlamı sağlam, dayanıklı ve güçlü anlamına gelen bir kelimedir. Diğer bir anlamı ise dini ilimlerde veya başka bilimlerde kendini geliştirerek konusunda derin bilgi sahibi olan kimse olarak bilinmektedir. 

 Rasih kelimesi dini bir terim olarak ise kesin olan şüphe ve tereddüt duyulmayan ilim sahibi anlamına gelmektedir. Rasih kelimesinin günümüzdeki karşılığı kesin, net ve gerçek olarak kullanılmaktadır.

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