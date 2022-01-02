Rasih Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Rasih Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Rasih kelimesi bir bilim dalında özellikle de dini ilimlerde bilgisi çok derin olan kimse olarak da kullanılmaktadır.

Rasih Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Rasih kelimesi sağlam, temeli güçlü ve dayanıklı anlamına gelen bir kelimedir. Rasih kelimesinin diğer anlamı ise dini bilimlerde kendini geliştirmiş kimse ve derin bilgi sahibi kişi olarak da kullanılmaktadır.

Rasih kelimesi eski dilde bir kelime olup kelime kökeni Arapça olmaktadır.

Rasih ve rasihun şekillerinde Osmanlıca olarak kullanılan rasih kelimesi daha sonra Türkçe olarak sağlamlık ve dayanıklılık bildiren bir sıfat olarak eski eserlerde veya eser tercümelerinde yerini almıştır.

Türk Dil Kurumuna Göre Rasih Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre rasih kelimesinin sözlük anlamı sağlam, dayanıklı ve güçlü anlamına gelen bir kelimedir. Diğer bir anlamı ise dini ilimlerde veya başka bilimlerde kendini geliştirerek konusunda derin bilgi sahibi olan kimse olarak bilinmektedir.

Rasih kelimesi dini bir terim olarak ise kesin olan şüphe ve tereddüt duyulmayan ilim sahibi anlamına gelmektedir. Rasih kelimesinin günümüzdeki karşılığı kesin, net ve gerçek olarak kullanılmaktadır.