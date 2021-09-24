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Rap Türleri Nelerdir? Rap Müzik Kaça Ayrılır? Trap Ve Rap Arasındaki Farklar Nedir?

Rap Türleri Nelerdir Rap Müzik Kaça Ayrılır Trap Ve Rap Arasındaki Farklar Nedir

Hip hop veya hip-hop, 1970'lerde Afrikalı Amerikalılar, Karayip Amerikalılar ve Latin Amerikalılar tarafından yaratılan kültürel bir harekete atıfta bulunmak için kullanılan terimdir. Rap dahil hip hop müziğini ifade eder. Peki, Rap müzik türleri nelerdir detayları ile derledik.

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Dört ana unsur rap, DJ'lik, breakdance ve grafitidir. Diğer özellikler hip hop kültürü ve tarihi bilgi, beatbox, sokak girişimciliği, hip hop modası ve hip hop dilidir. 

 Rap Türleri Nelerdir? 

 Rap Müzik, Hip-Hop müziğinin bir alt türüdür. Hip hop, 1970'lerde Bronx'ta bir kentsel yeraltı hareketi olarak başlamıştır. Başlangıçta MC'nin mahalle blok partilerine veya özel ev partilerine odaklandı. İnsanların yasal kurumların azınlıklar, özellikle de hapishaneler ve polis üzerindeki etkisini protesto etmek için kullandıkları her zaman güçlü bir araç olmuştur. Güney Bronx'taki şehirli siyah ve Latin gençliği, hip hop'u bir ifade biçimi olarak kullandı. Halkın uzun zamandan beri marjinal bir topluluk olarak not ettiği harap olmuş bir mahallenin yıkıntılarından doğdu. 

 Jamaikalı DJ Kool Herc, bir kaydın ritmini uzatmak için iki plak çalar ve iki parça arasında ileri ve geri geçiş yapmak için bir mikser kullanarak hip hopta perküsyon molalarını ilk kullanan kişi oldu. MC'lik veya rap, erkeklerin dinleyicileri cezbetmek için orijinal dillerinde birbirleriyle rekabet ettikleri Afro-Amerikan capping geleneğinden geldi. Bu konuşma tarzı daha sonra bir ritmin üzerine atıldı. Hip hop fikri henüz yeniyken, temel unsurlar Afrika kökenli Amerikan müziğinde zaten mevcuttu. Daha modern hip hop şarkılarının sözleri, cinsel imalar ile sosyal veya politik yorumlar arasında gidip geldi. 

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 1970'lerin sonunda, hip hop ana akımdı. 1980'ler, Kurtis Blow'un ilk sertifikalı altın rap şarkısını başlattı. Ayrıca Afrika Bambaataa gibi sanatçıların sadece disko ritimleri yerine elektronik ses üzerinden rap yaptığını gördü. 1986'da, ilk tamamen beyaz hip hop gruplarından biri olan Beastie Boys, Billboard albüm tablosunun zirvesine çıkan ilk rap LP olan Licensed to Ill'i yayınladı. Bu on yılda çığır açan diğer rekorlar arasında Run-DMC, Public Enemy, Grandmaster Flash ve Biz Markie gibi sanatçıların yayınları vardı. 

 Rap Müzik Kaça Ayrılır? 

 Rap Müzik oldukça geniş kapsamlı bir Müzik türüdür. En çok bilinen; 

Alternative Rap 

Avant-Garde 

Bounce 

Cumbia Rap 

Freestyle Rap 

Gangsta Rap 

Hardcore Rap 

Jazz Rap 

Latin Rap 

Low Bap 

Merenrap 

Old School Rap 

Rap 

Underground Rap 

West Coast Rap 

Trap’dir. 

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 Trap ve Rap Arasındaki Farklar Nedir? 

 Genellikle “Trap Houses” ile ilgili olan Trap, aslında hip hop'un bir alt türüdür (rap ile birlikte hip hop'u oluşturan dört bileşenden biridir). Trap vuruşları, karmaşık hi hat kalıpları (bu hi hat kalıplarını eski tarz hip hop vuruşlarından farklı olarak normal bir davul setinde çalamazsınız), akortlu vuruşlar ve synthesizer yapımı melodiler içerir. Bunları Trap'i çok kolay bir şekilde tanımlamak için kullanabilirsiniz. Trap ile fark edeceğiniz bir diğer şey de, 808'leri son kompozisyonda melodik bir faktör olarak nasıl birleştirdiğidir (808'ler birden fazla tuşta çalınır ve hatta diğer tuşlara kaydırılır). 

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 Rap ise ritmik konuşma türüdür. “Rap Beat” terimi, sadece aksiyona uyan bir vuruştur, ancak hiçbir şekilde ritmin ne olması gerektiğini belirlemez. Basit bir davul kalıbıyla sadece akustik melodilere rap yapabilen rapçiler vardır. Rap bir sunum yöntemidir, ancak onunla ilişkili vuruşlar birçok türe uzanan önemli ölçüde değişir. Bir bar için sanatçının vokallerini bar kafiye stiline göre dinleyerek Rap'i tanımlayabilirsiniz (bu en yaygın rap yöntemidir, ancak tekerlemeleri çubuklarla eşleştirmeye odaklanmak yerine daha lirik olan rap yoluyla hikaye anlatımınız da vardır).

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