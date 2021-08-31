Range Rover Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Range Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Range Rover Hangi Ülkenin Markası?

Platform olarak İngiltere bağlantılı bir marka olan Range Rover araçları sevilerek kullanılan araçlar arasındadır.

Range Rover Nerede Üretiliyor?

Dünya çapında bir marka olan ve birçok araç markalarınca sahipliği yapılan Range Rover markasının çeşitli yerlerde üretimleri bulunmaktadır. Son olarak Tata Motors tarafından üretimi yapılmaktadır.

Range Rover Ne Zaman Kuruldu?

Range Rover 1970 yılından itibaren üretilmeye başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle üretimi ve kullanımı devam etmektedir.

Range Rover'in Sahibi Kim?

Range Rover firmasının günümüzde sahipliğini Tata Motors yapmaktadır. Daha önceki yıllarda başka otomotiv firmaları tarafından da üretilmiştir.

Range Rover'in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Range Rover markasının ana sahibi 1970 ila 1986 yılları arasında British Leyland Motor Corporation olarak bilinmektedir. 1986 ila 1988 yılları arasında Rover Grubu sahibi olurken, 1988 ila 1994 yılları arasında British Aerospace ve 1994 ila 2004 yılları arasında BMW olmuştur. Son olarak 2004 ila 2008 yılları arasında Ford ve 2009 yılından bugüne kadarda Tata Motors şirketi sahipliğini yapmaktadır.