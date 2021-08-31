Range Rover Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Range Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Range Rover, Land Rover'ın tarafından üretilen 5 kapılı lüks SUV araç modelleri arasında gelmektedir. Markanın sahibi Tata Motors firmasıdır. Range Rover 1970 yılından buyana üretilmektedir. Aracın 3 nesildir devam ettiği söylenebilir. Orijinal ve akıllara kazınan modeli sadece Range Rover olarak ifade edilmektedir. Adının Land Rover ismi ile karıştırılması sonucunda araca Range Rover Classic adı verilmiştir.
Range Rover Hangi Ülkenin Markası?
Platform olarak İngiltere bağlantılı bir marka olan Range Rover araçları sevilerek kullanılan araçlar arasındadır.
Range Rover Nerede Üretiliyor?
Dünya çapında bir marka olan ve birçok araç markalarınca sahipliği yapılan Range Rover markasının çeşitli yerlerde üretimleri bulunmaktadır. Son olarak Tata Motors tarafından üretimi yapılmaktadır.
Range Rover Ne Zaman Kuruldu?
Range Rover 1970 yılından itibaren üretilmeye başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle üretimi ve kullanımı devam etmektedir.
Range Rover'in Sahibi Kim?
Range Rover firmasının günümüzde sahipliğini Tata Motors yapmaktadır. Daha önceki yıllarda başka otomotiv firmaları tarafından da üretilmiştir.
Range Rover'in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Range Rover markasının ana sahibi 1970 ila 1986 yılları arasında British Leyland Motor Corporation olarak bilinmektedir. 1986 ila 1988 yılları arasında Rover Grubu sahibi olurken, 1988 ila 1994 yılları arasında British Aerospace ve 1994 ila 2004 yılları arasında BMW olmuştur. Son olarak 2004 ila 2008 yılları arasında Ford ve 2009 yılından bugüne kadarda Tata Motors şirketi sahipliğini yapmaktadır.