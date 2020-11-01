Radyoloji nedir? Radyolog ne demek? Radyoloji uzmanı (Radyolog) ne iş yapar?

Tıp dünyasında çoğu hastalığın tespiti için Radyoloji bölümünden yararlanılır. Ultrason, röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi cihazlar ile yapılan çekimler hastalığın tanısında önemlidir. Radyoloji bölümü tıp dünyasında önemli ve vazgeçilmez bir alan olarak bilinir.

Radyoloji Nedir?

Radyoloji, bazı hastalıkları tespit etmek adına vücudun içinde görüntülenmesini sağlayan tıpta önemli bir uzmanlık alanıdır. Çeşitli hastalık ve yaralanmalarda geniş kapsamlı bir tanı konulması için Radyoloji bölümünde bulunan cihazların kullanılması gerekir. Radyoloji bölümünde yapılan tespit ve incelemelerin sonucu uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Hastanelerde radyolojik muayene yapılan ve görüntüleme cihazlarının bulunduğu alana Radyoloji bölümü denilmektedir. Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın detaylı incelenmesi için Radyoloji bölümünden yararlanmak gerekir. Aynı zamanda hamilelik takiplerinde de Radyoloji önemli rol oynar.

Radyolog Ne Demek?

Çoğu hastalığın detaylı incelemesi için mutlaka Radyoloji bölümüne gitmek gerekir. Bu sayede hastalıkların teşhis ve tedavisinde bu görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Sağlık sektöründe her alanda radyoloji bölümü bulunmaktadır. Radyoloji bölümünde çalışan ve hastaları yönlendiren kişilere Radyolog denilmektedir. Sağlık kuruluşunda bulunan Radyologlar bulundukları bölümden ve cihazlardan sorumlu olurlar. Radyolog hastaları görüntüleme yapılacak yere yönlendirir. Aynı zamanda bu testlerin sonucunun da doğru ve net çıkmasını sağlar. Bunun yanı sıra sağlık sektöründe nerede ise her alanda radyolojik muayene yöntemlerinden yararlanılır.

Radyoloji Uzmanı (Radyolog) Ne İş Yapar

Vücut içindeki organlarda meydana gelen oluşumları görüntülemek için röntgen, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi gibi cihazlar kullanılır. Radyoloji bölümünde bulunan bu cihazları Radyologlar kullanmaktadır. Radyologlar bu işlemler sırasında klinik uzmanlıkları ile görevlerini yerine getirirler. Radyologlar hastalıkların teşhis ve tedavisinin görüntülerini okuyup yorumlayan doktorlardandır. Bu doktorların anatomi ve patoloji bilgilerinin de yüksek olması lazım. Radyologlar, radyolojinin bazı dallarında uzmanlaşabilirler. Aynı zamanda Radyoloji uzmanları görüntüleme sonuçları ile muayene raporlarını ilgili doktorlara yazılı bir teşhis olarak sağlıklı biçimde yönlendirirler. Alanında uzmanlaşan Radyologlar aynı zamanda hastalar için uygun görüntüleme yöntemlerini bulurlar. Burada en az radyasyon alınması için önlem alırlar.

Radyolog olmak için ise öncelikle tıp eğitimi almak gerekir. Doktor adayları 5. sınıfta stajyer olarak Radyoloji eğitimi alırlar. Bunun yanı sıra Radyolog olmak için doktorluk eğitiminin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına girilmesi gerekir. Sınavda gereken puanı alan kişiler Radyolog almaya hak kazanırlar. Riskli meslekler grubunda yer alan Radyoloji uzmanlarının maaşları da yüksek olur.

Radyolojinin kullandığı pek çok farklı tanı aracı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi röntgen aracıdır. Bu cihaz x ışınları ile oluşan radyografikler aracılığı ile vücuttaki yabancı cisimleri görüntülemek için kullanılır. Bilgisayarlı tomografide ise vücudun belirtilen bölgelerinin görüntülenmesi sağlanır. Emar (MR) cihazı ile vücudun bölümleri yüksek kalitede görüntülenir. Radyoloji bölümünde Ultrason cihazı çok fazla kullanılmaktadır. Bu cihaz ses dalgalarını kullanarak hareketli görüntüler oluşturur. Özellikle çocuklar ile hamile kadınlarda görüntüleme yapmak için bu cihazlar kullanılır. Radyoloji bölümünde bulunan Mamografi cihazı genellikle meme dokularının görüntülenmesinde kullanılır. Bu cihaz ile meme kanseri teşhisi de yapılabilir.

Radyoloji bölümünde yer alan Floroskopi cihazında kullanılan radyasyon oranı diğer cihazlara göre daha yüksektir. Bu cihaz sayesinde vücudun detaylı görüntülemesi sağlanır. Nükleer tıp cihazı ile hastaya kısa süreçli bir radyoaktif madde verilir. Bunun sonrasında hastada bulunan radyasyon kaydedilerek bunun sonuçları da incelenir.