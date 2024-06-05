QS 2025 Dünya Üniversite Sıralaması... ODTÜ 285’inci oldu

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Dünyanın en önemli sıralamalarından olan QS tarafından, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. 105 kriterde 5 bin 663 üniversite değerlendirildi ve 1503 üniversite listelendi. ODTÜ, ‘QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda listelenen üniversiteler arasında yüzde 18,96’lık başarı dilimde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

MIT YİNE İLK SIRADA

Listede 197 kurumla en çok ABD temsil edildi. İngiltere sıralamaya 90 üniversitesiyle girerek ikinci, Çin 71 üniversiteyle üçüncü oldu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk üç ABD ve İngiltere’den üniversitelerin oldu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ilk sırayı yine kimseye kaptırmadı. Ardından Imperial College ikinci ve Oxford Üniversitesi üçüncü oldu.

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İLK 500’DE 5 ÜNİVERSİTE

Sıralamada ilk 500’e 5 Türk üniversitesi girdi. ODTÜ, geçtiğimiz yıl 336’ncı sıradayken bu yıl 285’e yükselerek Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumu oldu. Geçtiğimiz yıl 404’üncü sırada yer alan İTÜ 326, 431’inci sırada yer alan Koç Üniversitesi ise 401’nci sıraya yükseldi. Diğer yandan yine geçen yıl 514’üncü olan Boğaziçi Üniversitesi 418 ve 502’inci olan Bilkent Üniversitesi 477’inci oldu. 526’ncı sıradan 516’ya yükselen Sabancı Üniversitesi’ni İstanbul, Hacettepe, Ankara, Yıldız Teknik ve Gazi Üniversitesi de ilk binde yer alarak takip etti. Ege, Gebze Teknik, Marmara, Anadolu, Atatürk, Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes, İstanbul Aydın, İstanbul Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel, Akdeniz ve Sakarya Üniversiteleri de listede yer alan diğer kurumlar oldu.

İTÜ’NÜN HEDEFİ İLK 100’E GİRMEK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarıyla ilgili İTÜ’nün özellikle son dört yıl içinde dikkat çekici bir başarı göstererek 800’lü sıralamalardan ilk 350 arasına gelişine dikkat çekti. Ayrıca, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ’nün önümüzdeki iki yıl içinde genel dünya sıralamasında “ilk 100”de, mühendislik ve teknoloji alanında ise “ilk 10”da yer alacağını söyledi.

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EN İYİ 10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sıra Üniversite adı 2025 2024 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285 336 2 İstanbul Teknik Üniversitesi 326 404 3 Koç Üniversitesi 401 431 4 Boğaziçi Üniversitesi 418 514 5 Bilkent Üniversitesi 477 502 6 Sabancı Üniversitesi 516 526 7 İstanbul Üniversitesi 621 711-720 8 Hacettepe Üniversitesi 641 761-770 9 Ankara Üniversitesi 801 901-950 10 Yıldız Teknik Üniversitesi 851 951-1000 11 Gazi Üniversitesi 901-950 1001-1200 12 Ege Üniversitesi 1001-1200 1001-1200 13 Gebze Teknik Üniversitesi 1001-1200 1200-1400 14 Marmara Üniversitesi 1001-1200 1200-1400 15 Anadolu Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 16 Atatürk Üniversitesi 1201-1400 1401+ 17 Çukurova Üniversitesi 1201-1400 1401+ 18 Dokuz Eylül Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 19 Erciyes Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 20 İstanbul Aydın Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 21 İstanbul Bilgi Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 22 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1201-1400 1201-1400 23 Süleyman Demirel Üniversitesi 1201-1400 1201-1400 24 Akdeniz Üniversitesi 1401+ 1401+ 25 Sakarya Üniversitesi 1401+ 1401+

DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ÜNİVERSİTESİ