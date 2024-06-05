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QS 2025 Dünya Üniversite Sıralaması... ODTÜ 285’inci oldu

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#Quacquarelli Symond#ODTÜ 285’İnci Oldu#İstanbul Teknik Üniversitesi
QS 2025 Dünya Üniversite Sıralaması... ODTÜ 285’inci oldu
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:47

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS), Dünya Üniversite sıralamasını açıkladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), geçtiğimiz yıl yer aldığı 336’ncı sıradan 285’e yükselerek ülkenin en iyi yükseköğretim kurumu oldu. İlk 500’de Türkiye’den  İTÜ 326, Koç 401, Boğaziçi 418 ve Bilkent Üniversitesi 477’inci sırada yer aldı. Türkiye’den üniversitelerin sıralamadaki yerleri önceki yıllara göre yükseldi.

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Dünyanın en önemli sıralamalarından olan QS tarafından, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu.  105 kriterde 5 bin 663 üniversite değerlendirildi ve 1503 üniversite listelendi. ODTÜ, ‘QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda listelenen üniversiteler arasında yüzde 18,96’lık başarı dilimde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

MIT YİNE İLK SIRADA
Listede 197 kurumla en çok ABD temsil edildi. İngiltere sıralamaya 90 üniversitesiyle girerek ikinci, Çin 71 üniversiteyle üçüncü oldu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk üç ABD ve İngiltere’den üniversitelerin oldu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ilk sırayı yine kimseye kaptırmadı. Ardından Imperial College ikinci ve Oxford Üniversitesi üçüncü oldu.

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İLK 500’DE 5 ÜNİVERSİTE
Sıralamada ilk 500’e 5 Türk üniversitesi girdi. ODTÜ, geçtiğimiz yıl 336’ncı sıradayken bu yıl 285’e yükselerek Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumu oldu. Geçtiğimiz yıl 404’üncü sırada yer alan İTÜ 326, 431’inci sırada yer alan Koç Üniversitesi ise 401’nci sıraya yükseldi.  Diğer yandan yine geçen yıl 514’üncü olan Boğaziçi Üniversitesi 418 ve 502’inci olan Bilkent Üniversitesi 477’inci oldu.  526’ncı sıradan 516’ya yükselen Sabancı Üniversitesi’ni  İstanbul, Hacettepe, Ankara, Yıldız Teknik  ve Gazi Üniversitesi de ilk binde yer alarak takip etti.  Ege, Gebze Teknik, Marmara, Anadolu, Atatürk, Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes, İstanbul Aydın, İstanbul Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel, Akdeniz ve Sakarya Üniversiteleri de listede yer alan diğer kurumlar oldu.

İTÜ’NÜN HEDEFİ İLK 100’E GİRMEK
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarıyla ilgili İTÜ’nün özellikle son dört yıl içinde dikkat çekici bir başarı göstererek 800’lü sıralamalardan ilk 350 arasına gelişine dikkat çekti. Ayrıca, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ’nün önümüzdeki iki yıl içinde genel dünya sıralamasında “ilk 100”de, mühendislik ve teknoloji alanında ise “ilk 10”da yer alacağını söyledi.

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EN İYİ 10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

SıraÜniversite adı20252024
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi285336
2İstanbul Teknik Üniversitesi326404
3Koç Üniversitesi401431
4Boğaziçi Üniversitesi418514
5Bilkent Üniversitesi477502
6Sabancı Üniversitesi516526
7İstanbul Üniversitesi621711-720
8Hacettepe Üniversitesi641761-770
9Ankara Üniversitesi801901-950
10Yıldız Teknik Üniversitesi851951-1000
11Gazi Üniversitesi901-9501001-1200
12Ege Üniversitesi1001-12001001-1200
13Gebze Teknik Üniversitesi1001-12001200-1400
14Marmara Üniversitesi1001-12001200-1400
15Anadolu Üniversitesi1201-14001201-1400
16Atatürk Üniversitesi1201-14001401+
17Çukurova Üniversitesi1201-14001401+
18Dokuz Eylül Üniversitesi1201-14001201-1400
19Erciyes Üniversitesi 1201-14001201-1400
20İstanbul Aydın Üniversitesi1201-14001201-1400
21İstanbul Bilgi Üniversitesi1201-14001201-1400
22İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü1201-14001201-1400
23Süleyman Demirel Üniversitesi1201-14001201-1400
24Akdeniz Üniversitesi 1401+1401+
25Sakarya Üniversitesi 1401+1401+

 

DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ÜNİVERSİTESİ

SıralamaÜniversite adı2024 Sıralaması
1Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)1
2Imperial College London6
3Oxford Üniversitesi3
4Harvard Üniversitesi4
5Cambridge Üniversitesi2
6Stanford Üniversitesi5
7ETH Zürih Üniversitesi7
8National Singapur Üniversitesi8
9Londra Akademi Üniversitesi9
10California Teknoloji Enstitüsü15
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#Quacquarelli Symond#ODTÜ 285’İnci Oldu#İstanbul Teknik Üniversitesi

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