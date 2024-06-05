QS 2025 Dünya Üniversite Sıralaması... ODTÜ 285’inci oldu

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Dünyanın en önemli sıralamalarından olan QS tarafından, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. 105 kriterde 5 bin 663 üniversite değerlendirildi ve 1503 üniversite listelendi. ODTÜ, ‘QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda listelenen üniversiteler arasında yüzde 18,96’lık başarı dilimde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.
MIT YİNE İLK SIRADA
Listede 197 kurumla en çok ABD temsil edildi. İngiltere sıralamaya 90 üniversitesiyle girerek ikinci, Çin 71 üniversiteyle üçüncü oldu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk üç ABD ve İngiltere’den üniversitelerin oldu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ilk sırayı yine kimseye kaptırmadı. Ardından Imperial College ikinci ve Oxford Üniversitesi üçüncü oldu.
İLK 500’DE 5 ÜNİVERSİTE
Sıralamada ilk 500’e 5 Türk üniversitesi girdi. ODTÜ, geçtiğimiz yıl 336’ncı sıradayken bu yıl 285’e yükselerek Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumu oldu. Geçtiğimiz yıl 404’üncü sırada yer alan İTÜ 326, 431’inci sırada yer alan Koç Üniversitesi ise 401’nci sıraya yükseldi. Diğer yandan yine geçen yıl 514’üncü olan Boğaziçi Üniversitesi 418 ve 502’inci olan Bilkent Üniversitesi 477’inci oldu. 526’ncı sıradan 516’ya yükselen Sabancı Üniversitesi’ni İstanbul, Hacettepe, Ankara, Yıldız Teknik ve Gazi Üniversitesi de ilk binde yer alarak takip etti. Ege, Gebze Teknik, Marmara, Anadolu, Atatürk, Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes, İstanbul Aydın, İstanbul Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel, Akdeniz ve Sakarya Üniversiteleri de listede yer alan diğer kurumlar oldu.
İTÜ’NÜN HEDEFİ İLK 100’E GİRMEK
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarıyla ilgili İTÜ’nün özellikle son dört yıl içinde dikkat çekici bir başarı göstererek 800’lü sıralamalardan ilk 350 arasına gelişine dikkat çekti. Ayrıca, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ’nün önümüzdeki iki yıl içinde genel dünya sıralamasında “ilk 100”de, mühendislik ve teknoloji alanında ise “ilk 10”da yer alacağını söyledi.
EN İYİ 10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Sıra
|Üniversite adı
|2025
|2024
|1
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|285
|336
|2
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|326
|404
|3
|Koç Üniversitesi
|401
|431
|4
|Boğaziçi Üniversitesi
|418
|514
|5
|Bilkent Üniversitesi
|477
|502
|6
|Sabancı Üniversitesi
|516
|526
|7
|İstanbul Üniversitesi
|621
|711-720
|8
|Hacettepe Üniversitesi
|641
|761-770
|9
|Ankara Üniversitesi
|801
|901-950
|10
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|851
|951-1000
|11
|Gazi Üniversitesi
|901-950
|1001-1200
|12
|Ege Üniversitesi
|1001-1200
|1001-1200
|13
|Gebze Teknik Üniversitesi
|1001-1200
|1200-1400
|14
|Marmara Üniversitesi
|1001-1200
|1200-1400
|15
|Anadolu Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|16
|Atatürk Üniversitesi
|1201-1400
|1401+
|17
|Çukurova Üniversitesi
|1201-1400
|1401+
|18
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|19
|Erciyes Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|20
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|21
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|22
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|1201-1400
|1201-1400
|23
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|1201-1400
|1201-1400
|24
|Akdeniz Üniversitesi
|1401+
|1401+
|25
|Sakarya Üniversitesi
|1401+
|1401+
DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ÜNİVERSİTESİ
|Sıralama
|Üniversite adı
|2024 Sıralaması
|1
|Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
|1
|2
|Imperial College London
|6
|3
|Oxford Üniversitesi
|3
|4
|Harvard Üniversitesi
|4
|5
|Cambridge Üniversitesi
|2
|6
|Stanford Üniversitesi
|5
|7
|ETH Zürih Üniversitesi
|7
|8
|National Singapur Üniversitesi
|8
|9
|Londra Akademi Üniversitesi
|9
|10
|California Teknoloji Enstitüsü
|15