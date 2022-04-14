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Put 2. Ve 3. Hali Nedir? Put Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Put 2. Ve 3. Hali Nedir Put Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede put kelimesinin ilk anlamı, bir şeyi bir yere koymak, yerleştirmek ve bırakmaktır. Bu kelime kitap anlamına gelen ''book'' ile birlikte kullanıldığında yayımlamak anlamına gelir. Put sözcüğünün içinde yer aldığı deyimler ve kalıp ifadelerden bazıları şunlardır: 1- Put'em Up: Eller Yukarı 2- Put to rights - Düzeltmek, işleri yoluna koymak, sorunları çözmek. Put fiilinin 2. ve 3. halini örnek cümlelerle derledik.

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 ''Place'', ''Enter'', ''Lay Down'' ve ''Put Down'' kelimeleri put ile eş anlamlıdır. 

 Put 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Put fiilinin 2. ve 3. hali, aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir. 

 Put Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Fiillerin ikinci hali ''görülen geçmiş zaman'' kipidir. 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler: 

 1- After examining the book, she put it back where you got it.

 Kitabı inceledikten sonra aldığın yere geri koydu. 

 2- He put the things back - Eşyaları yerine koydu.

 Eşyaları yerine koydu.

 

 İngilizcede fiillerin hali ise ''duyulan geçmiş zaman'' olarak nitelendirilir. Türkçede bu cümlelere ''miş'li'' geçmiş zaman cümlesi denir.

 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler:

 

 1- ''She had put the bag full of money in the secret compartment.''

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 Çantayı gizli bölmeye yerleştirmişti.

 

 2- He had put an apple and a banana in his lunch box.

 Beslenme çantasına bir tane elma ve muz koymuştu.

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