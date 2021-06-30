Puanlar bu yıl düştü 

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz puanlarla ilgili şu yorumu yaptı: “Puanlama sistemi değiştirildiği için bu yıl puanlar ister istemez düşük geldi. Geçtiğimiz yıl 400-500 puan aralığında bulunan öğrencilerin yüzdesi 7.85’ken bu yıl 5.61 düştü. Yani yüzde 3’lük bir azalma var. Aynı şekilde 300-400 puan aralığındaki öğrenci sayısı da yüzde 28’den bu yıl yüzde 21’e düştü. Geçtiğimiz yıl 200-300 puan aralığı yüzde 56’iken bu yıl yüzde 62’ye çıktı. Başarısızlığa doğru yatay bir belirginleşme var. Bu da okulların puanında bir miktar düşüş beklenir ama önemli olan daima okulların yüzdelik dilimidir. Yüzdelik dilim sıralamayı gösterir. Yüzde 1’lik öğrencinin sıralaması ilk 10 bine girmiş demektir. Genel olarak bu senenin sonuçlarında dikkat çeken birkaç nokta var. Bu yıl öğrenciler geçen yıldan farklı olarak her iki dönemde de sınava girdiler. Geçen yıl 2’nci sömestriden sonra okula gitmeyen öğrenciler bu yıl kesintili olarak okula gidip geldiler. Uzaktan eğitimle ilgili süreçler yaşandı. Sınav da zor olunca pandeminin de etkisiyle başarı düştü.

ZORLA TERCİH YAPTIRMAYIN

Tercihler geçen yıla oranla fark yaratmayacak. Tercih robotu MEB tarafından güncellendi ve web sitesinden hizmet veriyor. Sadece İstanbul için bir yenilik olarak, bu yıl 14 Anadolu lisesine hazırlık sınıfı eklendiğini söyleyebiliriz. Her bölgenin kendine özgü dinamikleri var. Örneğin İstanbul’da sınava hazırlanan bir öğrenci Galatasaray Lisesi’ne girecek düzeyde belirli bir ekonomik ve kültürel geçmişe sahip biri oluyor. Tabii ki istisnalar mevcut. Ancak öğrencileri hiçbir zaman istemedikleri türde bir okula tercih yaptırmaya zorlamamak gerekiyor. Örneğin fen lisesi isteyen bir öğrenciyi başka türden bir okula tercih yapmamalı. Tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı, 16 Temmuz’da başvurular alınıyor. Bayramdan sonra da hemen sonuçlar açıklanıyor. Takvimle ilgili ilgimiz çeken bir noktada eğitim yılının başlaması bir hafta öne çekildi. 6 Eylül’de okullar başlayacak. Telafi programları için böyle bir yol seçilmiş olabilir.”

OKUL ADI VE TABAN PUANI

* Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468

* Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468

* Özel Amerikan Robert Lisesi (erkek) 468

* Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (kız) 458

* Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (erkek) 458

* Özel Alman Lisesi 458

* SEV Amerikan Koleji 440

* Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 438

* Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 417

* Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 417

* Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 428

* St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 430

* St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu -Ticaret Bölümü420

* Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 410

* Özel İzmir Amerikan Koleji 420

* Özel Tarsus Amerikan Koleji 400

* Özel İtalyan Lisesi I.M.I. 410

* Saint Michel Fransız Lisesi 410



LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi ise şöyle:

1.Kayıt Dönemi

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021 – 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021 – Asil Liste Kesin Kayıtları (Bazı okullarda 13.00 sonrası yedek liste kesin kayıtları başlıyor)

* 7 Temmuz 2021 – Yedek Liste Kesin Kayıtları



2. Kayıt Dönemi

* 8 Temmuz 2021 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021 Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021 Serbest Kayıt Dönemi