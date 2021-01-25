Ptc nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Ptc termistör sembolü ve kullanım alanları

Bu doğrultuda öncelikle termistör nedir sorusunun cevabına bakmak gerekir. Termistör, sıcaklık kontrolüne sahip olan dirençtir. Bu katı hal sıcaklık kontrollü cihazın sunduğu direnç, ortam sıcaklığına bağlıdır. Tüm dirençler, sıcaklık katsayıları tarafından verilen bir sıcaklık bağımlılığına sahiptir.

Ptc Nedir?

Termistörün sıcaklık katsayısı oldukça yüksektir, dolayısıyla dirençleri sıcaklık değişimine göre değişir. Bir termistörde, fiziksel değişiklikler (sıcaklığındaki değişiklik) elektriksel özelliklerini (direnç gibi) değiştirme eğiliminde olduğundan, dönüştürücü olarak da adlandırılır.

Bir termistör çoğunlukla metalize veya sinterlenmiş bağlantı uçlarına sahip hassas yarı iletken bazlı metal oksitlerden seramik bir disk veya boncuk üzerine yapılır.

Böylece bir termistör; “Ortam sıcaklığındaki değişime göre direnç değerinde önemli bir değişikliğe izin veren iki uçlu katı hal termal dönüştürücü” dür. Peki; termistör çeşitleri arasında bulunan ptc termistör nedir?

PTC Termistörü:

Tanım - PTC veya Pozitif sıcaklık katsayısı Termistörler, ortam sıcaklığındaki artışla direnci artan dirençlerdir.

PTC Termistör Çeşitleri - PTC Termistörleri yapılarına, kullanılan malzemelere ve üretim süreçlerine göre gruplandırılır. Silistörler, birinci gruba ait (kullanılan malzeme ve yapıya göre) PTC Termistörleridir. Yarı iletken olarak silikon kullanırlar ve doğrusal karakteristiğe sahiptirler. Anahtarlamalı tip PTC Termistörler ikinci kategoriye girer (üretim sürecine göre). Bu Termistörün doğrusal olmayan bir karakteristik eğrisi vardır. Anahtarlamalı tip PTC Termistör ısındıkça, başlangıçta direnç belirli bir kritik sıcaklığa kadar düşmeye başlar, ardından ısı arttıkça direnç önemli ölçüde artar.

Ptc Ne İşe Yarar?

a) Güç PTC Termistörleri:

Sigorta olarak Güç PTC Termistörleri - Aşırı akım koruması gerektiren devreler için, güç PTC Termistörleri bir sigorta görevi görür. Seramik PTC Termistörleri, motorlar, transformatörler vb. Yükleri korumak için geleneksel sigortaların yerini alır.

Aşağıdaki şekil, yük ile seri bağlanmış bir sigorta olarak bir PTC Termistör kullanan basit bir devreyi göstermektedir.

Bu PTC Termistörleri, motor başlatma devrelerinde, Degaussing devrelerinde vb. Bir anahtar kullanılır.

Direnç ve sıcaklık özelliklerinden dolayı PTC Termistörleri, Küçük ısıtıcılar ve termostatlar için iyi bir seçimdir.

b) PTC Termistör Sensörleri - Çeşitli uygulamalarda bir PTC Termistör sensörü kullanılır. Seviye sensörü olarak, petrol tankerlerindeki taşmayı tespit etmek ve kontrol etmek için iyi bir seçimdir.

PTC Termistörü kullanılarak yapılan bir başka sensör türü de tabi ki sıcaklık sensörüdür. Burada bu PTC kullanıldığında, sadece dik R / T karakteristiği bölgesi dikkate alınır. Ayrıca, varistör etkisi hariç tutulduğu için direnç, ortam sıcaklığının bir fonksiyonu olarak kabul edilir. Bu sensörler, koruma amacıyla sıcaklık limitinin gerekli olduğu yerlerde kullanışlıdır.

PTC Termistör Sembolü Nedir?

PTC termistör Sembol - Th Şekilde gösterildiği bir devre şemasında PTC termistör kullanılan sembol “e” dir. Bu, bu PTC termistörün sıcaklıktaki değişime oldukça duyarlı olduğu anlamına gelir. Sıcaklık artışı sonrasında direncinde arttığı görülür. Ancak anahtarlama tipi PTC farklıdır. Çok kristalli seramik gövdesi sayesinde doğrusal olmayan bir karakteristik eğriye sahiptir.

Belli bir sıcaklığa kadar, ona bir eşik sıcaklığı diyelim, direnç, bir NTC Termistörüne çok benzer şekilde sıcaklık artışı ile azalır. Sıcaklık eşik sıcaklığının üzerine çıktıkça, sıcaklık artışıyla birlikte direnç önemli ölçüde artmaya başlar. Sıcaklık katsayısının türüne göre Termistör türlerini tartıştığımıza göre, Termistörlerin şekline ve boyutuna göre başka bir sınıflandırma daha var.