Psikopatoloji nedir ve neyi inceler? Psikopatoloji dalı hakkında kısaca bilgiler

Psikopatoloji, duygu durum ve davranış bozuklukları gibi konularda araştırma yapan bilim dalıdır.

Psikopatoloji Nedir ve Neyi İnceler?

İnsanlarda meydana gelen duygular, düşünceler ve ruhsal bunalım kaynaklı konularda araştırma yapan bilim dalına Psikopatoloji denilmektedir. Psikiyatride patoloji hastalık sürecinin incelenmesine psikoloji dilinde psikopatoloji denilmektedir. Psikopatoloji ise düşünce ve davranışlarda ortaya çıkan değişik durumların varlığını ve nedenini tanımlar. Kişilerde meydana gelen ani ruhsal değişimler, yaşamın kalitesini değiştiren davranışların çoğunluğu Psikopatolojinin konusudur. Bu rahatsızlıklarda tanının konulması kadar tedavi süreci de oldukça önem taşır.

Psikopatoloji Dalı Hakkında Kısaca Bilgiler

İnsanlarda meydana gelen ani durum değişiklikleri ve ruhsal değişimler Psikopatolojinin konusudur. Yaşamı olumsuz etkileyen her türlü davranışın belirtileri ortaya çıkar çıkmaz doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bir hastalığın Psikopatoloji'de araştırılması için davranışların uyumsuzluğu, zihinsel davranış bozuklukları ve duygusal dışavurumlar incelenir. Aynı zamanda sosyal ilişkiler ile başa çıkmak, kontrol duygusu, davranış şiddetlerine bakılarak zihinsel faaliyetler ile ilgili kesin ve net bulgular da saptanabilir.

Günümüzde gelişimsel psikopatoloji de çok sık dile getirilmektedir. Özellikle teorisyenler ve araştırmacılar bu konunun üzerinde dururlar. Birbirinden değişik disiplinlerin ortaya çıkması ile oluşan bu yaklaşım kültürel değerleri de göz önünde bulundurur. Gelişimsel Psikopatoloji genel olarak antropoloji, genetik, felsefe, klinik psikoloji ve sosyolojiden de beslenmektedir. Bu psikopatoloji çeşidi bütünsel bir yaklaşım ile sorunları ele alır. Buna göre tanı koyar. Günümüzde en çok yararlanılan tıp dalından biri olan Psikopatoloji aynı zamanda akıl ve ruh sağlığını da detaylı bir şekilde inceler. Kişilerin davranış ve duygularına yönelik araştırmalar yapılarak doğru tanı ve tedavi yöntemleri de buna göre belirlenir.

Sigmund Freud, Psikanalizm kurucusu sayılır. Freud'un günlük yaşamdaki davranışlar ile ilgili yapılan davranışlar ile ilgili yazdığı kitabı da vardır. Bu kitap ise her kesimden yoğun ilgi görmüştür. Psikopatoloji alanında önemli araştırmalara imza atan Sigmund Freud 1901 yılında çıkardığı kitapta bu konu üzerine önemli araştırmalar ortaya koymuştur. Özellikle kişiler tarafından ortaya konulan unutkanlıklar, dil sürçmeleri ile yanlış anlaşılma gibi konularda önemli tezler verilmiştir. Günlük yaşamda kullanılan pek çok davranış şeklinin Psikopatoloji bilim dalında önemli karşılıkları vardır. Özellikle dil sürçmeleri yanlış ifade etmeler ve unutkanlıklar her detayı ile ayrıntılı şekilde ele alınmalıdır.

Özellikle son yıllarda bazı durumlarda anksiyeteye bağlı psikopatolojik bozukluklar da meydana gelebilir. Belli zamanlarda ortaya çıkan nefes darlığı, kalp krizi geçirme korkusu ve çarpıntı ciddi bazı rahatsızlıkların belirtileri olabilir. Özellikle de panik atak gibi hastalıklarda bu gibi belirtiler ortaya konulmaktadır. Özellikle de stres etmenine bağlı olarak pek çok farklı hastalık ortaya çıkar. İnsanlar bazı durumlarda anksiyete ve ya sosyal fobiler edinebilirler. Bunları ortaya koyan bazı durumlar da söz konusu olabilir. İnsanların içlerinde yaşadıkları tüm bu duygu durum bozuklukları ve korkular ciddi psikopatolojik bozukluklar meydana getirirler. Bu rahatsızlıkların tetikleyici bazı semptomları da bulunmaktadır. Günümüzdeki en önemli etken ise stres olarak bilinmektedir.

Günümüzde araştırmacılar insanlarda ortaya çıkan tüm bu duygu durum bozuklukları ve davranış farklılıklarına yönelik araştırmalar yapıyorlar. Yapılan bu araştırmalar ise tüm bu belirtilerin sonucunda tanı konulmasını kolaylaştırıyor. Psikopatoloji bilim dalında da zihinsel ve davranışsal açıdan oluşan olumsuz durumların kontrol altında tutulması amaçlanıyor.