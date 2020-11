Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Özellikle eşit ağırlık çıkışlı öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerden bir tanesi olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümü birçok alanda iş imkanı bulunan bölümlerden bir tanesidir. Bu sebeple öğrenciler tarafından oldukça sık tercih edilen bu bölüm birçok üniversitede de bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okumak isteyen öğrenciler bölümle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarda bulunur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Eğitim koşulları her geçen gün farklılık göstermekte, eğitim sahasına giren her öğrenci de gün geçtikçe farklı bir potansiyelle eğitim hayatına başlamaktadır. Bu durum da her geçen gün psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerine ihtiyacı artırmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümü bir lisans programı olarak karşımıza çıkar. Bu bölümün amacı öğrencileri karşılaştığı sorunları etkin ve verimli bir şekilde çözerek eğitime katkı sağlamaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümü eğitim süresi 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Genellikle İlk 2 yıl temel dersleri alan öğrenciler sonraki 2 yıl alanla ilgili ayrıntılı dersler görmeye başlar. Bu bölüm mezunları psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği ünvanı ile mezun olur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölüm Dersleri Nelerdir?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümü 8 dönemlik bir eğitim süreci sonrasında mezun olunan bölümlerden bir tanesidir. Öğrencilerin psikoloji ve gelişim üzerine bilgi sahibi olabilecekleri bu dersler genel olarak öğrencilerle çalışacak kişiler oldukları için oldukça önemli derslerdir. İnsan ilişkilerine yönelik çok önemli bilgileri içeren bu bölümde öğrencilerin alacakları dersler ise şu şekildedir:

- Gelişim psikolojisi

- Öğretim ilke yöntemleri

- Fizyolojik psikoloji

- Eğitimde araştırma yöntemleri

- Karakter ve değerler eğitimi

- Öğrenme psikolojisi

- Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma

- Eğitim felsefesi

- Kişilik kuramları

- Davranış bozuklukları olmak üzere birçok ders alarak kendilerini geliştirir.

4 yıl boyunca bu ve benzeri derslerden sorumlu olacak öğrenciler mezun olduklarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği lisans diplomasını elde edecektir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümleri mezunları hem özelde hem kamuda okullarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ünvanı ile çalışabilir. Bu bölüm mezunları öğrencilere rehberlik ederek problemlerin çözülmesine, öngörülen problemlerin ortaya çıkmasını önleme, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak onlara zengin bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş Olanakları Nelerdir?

Bu bölüm mezunları kamu ve özel kurumlarda okullarda çalışmaktır. Ancak bölüm mezunları eğitim alanında çalışırken aynı zamanda, danışmanlık, sağlık hizmetleri ve turizm alanlarında da istihdam edilmektedir. Devlet okullarında ve özel okullarda psikolojik danışman olarak çalışabilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölüm mezunları aynı zamanda şirketlerde insan kaynakları departmanlarında da çalışabilmektedir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği Bölümü mezunları aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, stresle başa çıkma, olumlu ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürebilme gibi alanlarda da hizmet verebilmektedir. Bu sebeple özel danışmanlık bürolarında da psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümü mezunları çalışabilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadardır?

Bu bölüm mezunları hem devlet hem özel kurumlarda çalışabildiği için genel olarak yeni başlayan öğretmenler 3500 ile 4500 TL arasında maaşta çalışır. Rehberlik araştırma Merkezi'nde çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği mezunları 5 TL ile 6 bin TL arasında maaşla çalışır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Okumak İsteyen Kişiler İçin Okunabilecek Üniversiteler Nelerdir?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okumak için ülkemizde birçok üniversitede bu bölüm bulunmasına rağmen bu bölümde okumak için en iyi üniversiteler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

- Boğaziçi Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi olarak karşımıza çıkar.