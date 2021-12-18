Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir? Psikolog ile psikiyatrist farkı

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Psikolog ve psikiyatrist her ikisi de ruh bilimi ile ilgilenmektedir. Her iki bölüm de farklılıklara sahip olarak ifade edilebilir. Psikolog olmak için eşit ağırlık bölümünü tercih etmek gerekirken psikiyatrist olmak isteyen kişilerin sayısal bölümü tercih etmesi gerekir.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikolog ve psikiyatrist her ne kadar karıştırılsa bile aslında farklı iki meslek olduğu söylenebilir. Psikiyatristler ruh doktoru olarak görev yaparlar. Doktor oldukları için de ilaç yazma yetkileri bulunmaktadır. Psikologlar ise klinik tedavi uygularlar ve ilaç yazma yetkileri yoktur. Bu durum ise psikolog ve psikiyatristi birbirinden ayıran en temel özellikler olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda bu iki meslek birbiri ile aynı gibi görünse bile farklıdır.

Psikolog ile Psikiyatrist Farkı

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Psikolog ve psikiyatrist mesleği aynı gibi görünse bile aslında farklı bölümler olarak ifade edilebilir. Psikolog ve psikiyatrist arasında çeşitli farklar olsa bile en temel farkın birisinin ilaç yazma yetkisi varken diğerinin olmaması şeklinde ifade edilebilir. Psikolog olarak görev yapan kişiler psikoloji mezunudur. Ancak psikiyatrist olarak görev yapan kişilerin tıp mezunu olması gerekmektedir.