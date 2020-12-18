Psikolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Psikolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Psikologlar, genellikle devlet ve şehir hastanelerinde çalışır. Bazı psikologlar ise özel kliniklerde danışmanlık hizmeti verir. Ruh bilimci ismiyle de bilinen psikologların uzmanlaşabileceği diğer alanlar şunlardır: Nöropsikoloji, Bilişsel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi.

Psikolog Nedir?

Çeşitli terapiler uygulayarak hastaların psikolojik sorunlarını teşhis ve tedavi eden hekimlere psikolog denir. Psikologlar çalıştıkları kuruma göre ''psikoloji danışman'', ''psikoterapi uzmanı'' ve ''klinik psikolog'' unvanlarını alır.

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikolog, psikoloji ve sosyal alanda yardıma ihtiyaç duyan bireylere danışmanlık hizmeti sunar. Anksiyete bozukluğu, stres ve paranoya gibi hastalıkların tedavisi için terapiler uygular. Aile ve grup terapileri uygulayarak evli çiftlerin sorunlarını çözmelerinde yardımcı olur. Psikologların uyguladığı diğer terapi türleri ise şunlardır: Bilişsel analitik terapi, kişilerarası psikoterapi ve sistemik tedavi.

Psikolog Nasıl Olunur?

Psikolog olmak için üniversitelerin Fen - Edebiyat fakültelerinde yer alan lisans programından mezun olmak gerekiyor. Psikoloji bölümünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde okumak da mümkün. 4 yıllık eğitimin ardından zorunlu stajlarını tamamlayanlar psikoloji lisans diploması alır.

Bir diğer seçenek ise Klinik Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji bölümlerinde yüksek lisans yapmaktır. Bu bölümler tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılıyor. Tıp fakültesinde okuyanların dışında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünden mezun olanlar da yüksek lisans programlarına başvurabilir.

Psikolog Olma Şartları Nelerdir?

Psikolog olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Bunun dışında her psikoloğun gözlem yapma ve duyguları çözümleme becerisi gelişmiş olmalıdır. Psikoloji alanındaki yeni yöntemleri takip etmeli ve bu yöntemleri meslek hayatında uygulamalıdır.

Psikoloğun Görevleri Nelerdir?

1- Seans boyunca kişilerin dile getirdiği sorunları dinler ve notlar alır.

2- Sorduğu sorularla hastasını yönlendirir.

3- Uyguladığı dil ve konuşma terapileri ile konuşma güçlüğü çeken kişileri tedavi eder.

4- Hasta bilgileri gizliliği kurallarına riayet eder ve terapi boyunca aldığı notları kimseyle paylaşmaz.

5- Psikologların ilaç yazma yetkisi yoktur. Bu nedenle, kendisine danışan kişileri gerekli durumlarda psikiyatristlere sevk eder.

6- Aileler için terapi yapar ve çiftlerin sorunlarına çözüm önerileri sunar.

7- Sosyal fobilerin nedenlerini araştırır.

8- Rehber öğretmenlik yaptığı okullarda öğrencilerin psikolojisini ve notlarını olumsuz etkileyen nedenleri tespit eder. Öğrenciler ile tek tek görüşerek onların sorunlarını ve gelecek hedeflerini dinler.

9- Psikoloji alanındaki yeni uygulamaları öğrenmek için çeşitli seminerlere ve panellere katılır.

10- Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için terapiler uygular.

Psikoloğun Maaşları Ne Kadar?

Kamuda çalışan psikologların ortalama maaşı 4400 ile 5000 TL arasında farklılık gösteriyor. En düşük psikolog maaşı ise 3500 - 4000 TL'dir. Aylık kazancı en yüksek olan psikologlar ise kendi kliniklerinde ve özel hastanelerde çalışmaktadır. Bu kurumlarda çalışan psikologların maaşı 5000 ile 6000 TL arasında değişiyor.

Fotoğrafçı İçin İş İmkanları Nelerdir?

1- Dört yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olanlar devlet okullarında ve diğer eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik yapabilir.

2- Aile danışma merkezlerinde çalışabilirler.

3- Evlilik terapisti olabilirler.

4- Hastanelerde ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere birçok kurumda psikolojik danışmanlık yapabilirler.

5- Adli psikolog olabilirler.

6- Araştırma ve Psikoteknik merkezlerinde danışmanlık yapabilirler.