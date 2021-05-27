Prognoz nedir? Tıpda prognoz terimi ne demek

Prognoz, hastalığın verilerine ve semptomlarına bakarak bir hastalığın gidişatını anlamak, tedavi süreci hakkında çeşitli öngörüde bulunmayı ifade eder. Antik Mısır döneminde bile prognoz sıkça uygulanmıştır. Antik Mısır'da görev yapan hekimler bir hastanın dudaklarına ve gözlerine bakarak iyileşip iyileşemeyeceği ile ilgili kanaatte bulunuyordu.

Prognoz Nedir?

Kökeni eski Yunancaya dayanan prognoz, önceden bilme ve öngörü anlamlarına gelir. Hastalığın seyrinin belirlenmesi için yapılan prognoz sayesinde, bir hastanın tedaviye nasıl ve ne şekilde cevap vereceğinin yöntemleri araştırılır. Hastanın gösterdiği semptomlara göre yapılacak tetkikler, terapiler ve testler sayesinde çıkan sonuçlar ile tedavi planlarının şekillenmesi de sağlanır.

Tıpda Prognoz Terimi Ne Demek?

Tıpta prognoz, önceden bilme ve ön görme anlamına gelir. Belirlenecek tedavi sonucunda hastanın ileride hastalığının nüks etmesi ve kötüleşmesini önlemeye çalışır. Yapılan çeşitli test ve tetkiklerin sonucuna göre ortaya çıkan veriler iyi prognoz, gelecekte hastalığının tekrar gelişme ve ortaya çıkma riskinin az olduğunu gösterir.

Kötü prognoz ise, hastalığın tekrarlama olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Günümüzde tıp alanında uygulanan çeşitli yöntemler daha çok teknoloji destekli ve tamamen bilimseldir. Bu anlamda bir doktorun hastalığın seyri hakkında eldeki veriler ışığında tahminde bulunmak kolaylaşır. Doktor hastanın test sonuçlarına göre hastanın iyileşip iyileşmeyeceği yönünde görüş sunar. Bunun dışında ilaçlara karşı hastada alerjik reaksiyonları, hastanın psikolojisi ve semptomların azalıp artması da prognozda yapılırken başvurulan temel yöntemlerdir.

Prognozu etkileyen pek çok olumsuz faktör vardır. Bunların başında ise, hastanın genç yaşta olması geliyor. Çünkü doktorların 18 - 40 yaş arasında olan kişilerin sağlık durumu hakkında tahmin yürütmesi, diğer yaş aralıklarına göre çok daha zordur. Bunun dışında silikozis, anevrizma ve kanser gibi sinsi ve belirti göstermeden ilerleyen pek çok hastalık doktorların tahminde bulunmasını da zorlaştırır.