Proforma nedir, nasıl hazırlanır? Proforma fatura nasıl kesilir, ne işe yarar?

Proforma, teklif niteliği olan ön faturalara verilen isimdir. Firmaların kendi ihtiyaçlarına göre düzenledikleri proforma faturaların, yasal yükümlülükleri bulunmamaktadır. Dileyen işletmeler proforma faturaları kullanabilir.

Proforma Nedir?

Proforma, daha çok dış ticarette kullanılan ön fatura anlamına gelen, teklif faturasıdır. Proforma faturaların karşılığında bir ürün verilmediğinden, ödeme yapılmamaktadır. Kanunen ve mali bakımdan bir sorumluluğu olduğu söylenemez. Fatura proforma olarak hazırlandıysa üzerinde mutlaka 'Proforma Fatura' ibaresine yer verilmelidir. Alıcı proforma fatura talebinde bulunabilir. Alıcının istekleri doğrultusunda düzenlenebilir. Proforma fatura, ticari anlamda hataların en az düzeye inmesini sağlar.

Proforma Nasıl Hazırlanır?

Proforma faturaların hazırlana şekli bulunur. Buna uyularak fatura kesimi yapılmalıdır.

İşletmelerin antetli kağıdı kullanılarak hazırlanır.

Sol üst köşede satıcıya ve alıcıya ait bilgilere yer verilir.

Sağ üst köşede ise tarih ve proforma numarası yazılmalıdır.

Sayfanın orta kısmında satılacak ürünlere ait detaylı bilgilere yer verilir.

Tüm bunlar yazıldıktan sonra, 'Proforma Fatura' ibaresinin eklenmesi gerekliliği de unutulmamalıdır.

Proforma Fatura Nasıl Kesilir?

Proforma faturanın kesilmesinde yasal sorumluluklar bulunmaz. Fatura kesiminde bazı bilgilere yer verilmelidir.

Faturanın tarihi ve numarasının yazılması gerekir.

Alıcı ve satıcının ad soyadları ve telefon ile adres bilgilerine yer verilmelidir.

Hizmet ve ürünün içeriğinde neler olduğu bilgisine yer verilmelidir.

Sağlanan hizmetin bedeline yazılmalıdır.

Ödeme şeklinin nasıl olduğuna ilişkin bilgi eklenmelidir.

Sigorta prim ücretleri proforma faturaya yazılmalıdır.

Ürününün nereye ait olduğuyla ilgili bilgiler faturada bulunmalıdır.

Malların ağrılıklarının ne kadar olduğu, ebatları ve ve miktarlarının ne kadar olduğuna ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Sevkiyat türüne yer verilmesi gerekir.

Ürünün hangi ambalaj özellikleri olduğu bilgisi eklenmelidir.

Faturayı hazırlayan kişinin imzasına yer verilmesi gerekir.

Fatura kesiminde en çok dikkat edilen konuların başında, 'Proforma Fatura' yazılmasının gerekliliğidir. Bu fatura ticari faturalarla karıştırılmaması için gereklidir.

Proforma Fatura Ne İşe Yarar?

Proforma faturaların herhangi bir mali özelliği bulunmaz. Satış öncesinde teklif ve anlaşma özellikleri taşıyan fatura türüdür. Satış gerçekleştikten sonra ise proforma fatura, gerçek satış faturasına kolaylıkla çevrilebilir.

Proforma Faturanın Amacı Nedir?

Proforma fatura satış öncesi hazırlanan bir fatura türüdür. Alım yapılacağı zaman teklif veya planlama ihtiyacı duyulacağı zaman proforma fatura kesilmesi istenebilir. Herhangi bir alımın öncesinde izin veya ön ödeme alınması gerekli olan durumlarda proforma fatura talep edilebilir. Proforma faturalar satış sonrası değil, öncesinde hazırlanarak müşterilerle paylaşılırlar.

Proforma Faturanın Kanuni Yükümlülüğü Var mı?

Proforma fatura alıcılar ve satıcılar arasında hazırlanan teklif faturalarıdır. Amaç alışverişin güveli ve hızlı yapılmasını sağlamaktır. Satıcı firmadan alıcılar için hazırlanan bu faturanın içerisinde birçok bilgiye yer verilir. Proforma fatura gerçek fatura olmadığından herhangi bir kanuni özelliği bulunmamaktadır.

Ticari fatura değildir. Sadece satıcı ile alıcı arasındaki iş niteliğini kapsayan, işin süreçlerini gösteren fatura taslağı olarak ifade edilebilir. Satıcı proforma faturayı hazırlar ve alıcıya ulaştırır. Alıcı faturayı alıp inceler. İnceleme sonucunda uygun bulursa satıcı ve alıcı arasında ticari fatura kesimine geçilir.

Proforma fatura önce fatura anlamına geldiğinden, alıcının reddetme hakkı da bulunur. Alıcı ürünleri veya fiyatları gibi durumları beğenmediği durumunda ticari faturaya geçilmez. Para alışverişi yapılmadığından proformanın yasal yükümlülüğü olmaz.