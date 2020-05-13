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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti

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Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti
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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerle yaptığı video konferans görüşmesinde tepki toplayan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unuttmuş ve o anlardaki konuşması sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerde öğrencilerin isimlerini sayan Acar'ın “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma” dediği duyuluyordu. Acar’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti ve hakkında soruşturma başlatıldı. Acar gelişmeler üzerine yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13 Mayıs 2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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