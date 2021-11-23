Prn Uzantısı nedir ve nasıl açılır? Prn Uzantısı açma programı ve yöntemleri

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PRN uzantılı dosyalarda, belgenin isminin sonunda .prn kısaltması oluşur. Bu belgeleri çıktı almak, açmak veya diğer dosya uzantılarına çevirebilmek mümkündür.

PRN Uzantısı Nedir?

Dosyayı yazdırma seçeneği sırasında oluşturulabilen PRN uzantısı print adından gelmektedir. Bu nedenle yalnızca bir dosya yazdırmak istenilirken oluşturulabilir. Bir yazıcı içi oluşturulan .prn dosyaları diğer yazıcılarda da çıkarılabilmektedir. Dosyanın biçimini belirlediğinden dolayı .prn dosyaları diğer dosyalara çevrilebilir.

Belge dosyaları arasında bulunan PRN uzantısı, çeşitli işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir. En yaygın hali Windows 7 ve Windows 10 içinde bulunur. Bu dosyaların en önemli özelliği yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra kendi kendine imha edilmesidir. Ancak çıktı almak isteyen kişi .prn dosyasını yazdırma ekranından seçerek kaydedebilir.

PRN Uzantısı Nasıl Açılır?

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Dosya uzantıları arasında yaygın olarak kullanılan türlerden biri .prn uzantısıdır. Bu tür dosyalar var olan belgelerin doğrudan yazıcıya gönderilerek çıktı alınmasını sağlar. Çıktıdan önce kontrol edilmek istendiğindeyse dosyayı açarak içinde ne olduğuna bakmak gerekebilir. Genellikle internet tarayıcıları üzerinden PRN uzantılı dosyaları açmak mümkündür.

Online sitelerden bazıları PRN dosya dönüşümü yapmaktadır. Buna göre .prn uzantılı dosyalar istenen biçime döndürülerek dosyayı görünür hale getirir. Böylelikle üzerinde gerekli oynamaları yapma hakkı oluşturulur. Yeniden .prn uzantısına dönüştürmek içinse dosyayı yazdırma bölümünden .prn seçeneğine tıklayarak kaydetme yapılabilir.

PRN Uzantısı Açma Programı

.prn dosyalarını açabilmenin bir diğer yolu gerekli uygulama ve programları yüklemektir. Hem mobilde hem de bilgisayarlarda programlar aracılığıyla .prn dosyalarını görüntülemek mümkündür. Ancak indirilen uygulama ve programların işletim sistemleriyle uyumlu olup olmadığı, güvenilir yerlerden indirildiği mutlaka kontrol edilmelidir.

PRN Uzantısı Açma Yöntemleri

Var olan bir .prn uzantılı dosyanın açılabilmesini sağlayan pek çok yöntem vardır. Bunların başında tarayıcılar, programlar ve uygulamalar yardımıyla dosyayı görüntülemek gelir. Ancak hiçbirinin yapılamadığı durumlarda da PRN uzantılı dosyaları açmak mümkündür. Üzerinde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve dosyayı yeniden PRN uzantılı hale getirmek de oldukça kolaydır.

Masaüstünde yer alan PRN uzantılı dosyanın üstüne sağa tıklandıktan sonra dosyanın özelliklerine girilir. Ardından dosya adında bulunan .prn uzantısının yerine açılmak istenen dosyanın uzantısı yazılır. Metin dosyaları olduğundan dolayı genellikle .pdf veya .docx olarak tercih edilir. Ardından ayarları kaydederek pdf veya metin belgesi olarak PRN uzantılı dosyaya erişilebilir.

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Eğer bir dosyayı yeniden PRN formatına getirmek isteniyorsa birden fazla yöntem vardır. Dosya üzerinde sağa tıklayarak ayarlardan uzantıyı .prn olarak değiştirmek mümkündür. Dosyayı yazdır kısmında farklı kaydet seçeneğinden .prn uzantısına dönüştürülebilir. Ayrıca web sitelerine dosyayı yükleyerek .prn haline gelmesi sağlanabilir. Mobillerdeyse çeşitli uygulamalardan yararlanarak dosyanın uzantısı .prn oalrak değiştirilebilmektedir.

PRN Dosyası Neden Açılmaz?

Dosya uzantıları yalnızca kullanılan cihazda gerekli olan program varsa açılır. Eğer program yoksa bireyi çevrimiçi arama motorlarına yönlendirerek gerekli programı indirmesini ister. Program olmasına rağmen .prn dosyaları açılmıyorsa güncel bir program veya uygun işletim sistemi yok demektir.

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.prn dosyaları zaman zaman yanlış isimlerle kaydedilir. Yazıcıya gönderilmesi mümkün olmayan dosyalar .prn olarak kaydedildiğinde yazdırma işlemi tamamlanamaz. Bu nedenle dosyanın doğru uzantıyla kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek gerekir. Tüm sorunlar giderildikten sonra bilgisayarı veya telefonu yeniden açıp kapattıktan sonra .prn uzantılı dosyalar açılır hale gelir.