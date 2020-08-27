Private ne demek? İngilizce Private kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Private kelimesi mutlaka İngilizce öğrenmeye çalışan kişilerin bilmesi gerektiği yaygın sözcükler içerisinde yer almaktadır. Türkçede tek başına ifade ettiği anlam ile kullanılmayan bu sözcük, İngilizcede cümle içerisinde çok fazla değerlendirilir. Türkçedeki karşılığı, ‘özel, kişiye özel ve şahsi’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

Private Ne Demek?

Private kelimesi Türkçe karşılığı olarak belli başlı bazı farklı anlamlar üzerinden ele alınmaktadır.

- Kişiye özel

- Şahsiyet

- Özel

- Müstakil

- Gizli

- Halka kapalı

Yukarıdaki anlamları ile beraber daha birçok değişik anlam üzerinden farklı yerlerde private kelimesi İngilizcede kullanılmaktadır. Ancak daha çok yaygın olarak, ‘özel mülk’ üzerinden ifade edilir. Yani herhangi bir kişiye ait olan ev ve benzeri mülkün özel olduğunu ve izin olmadan gerilemez olduğunu anlatan bir sözcüktür. Özellikle İngilizce konuşulan pek çok ülkedeki farklı yapıların önünde bu kelime ile karşılaşmak mümkün.