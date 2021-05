Present Perfect Continuous Tense (İngilizce geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık) örnekli ve alıştırmalı konu anlatımı

Sevgili öğrenciler bu dersimizde geçmişte başlayıp şimdiki zamanda da devam eden anlamına gelen aynı zamanda devam eden yakın geçmiş zaman anlamına gelen Present Perfect Continuous Tense ile ilgili birçok örnek cümle inceleyeceğiz. Present Perfect Continuous Tense geçmişte başlamış olan ve halen yapılmaya devam eden işleri anlatmakta kullanıyoruz. Yapıyorum, ediyorum, yapmaktayım ve etmekteyim anlamındaki cümleleri Present Perfect Continuous Tense ile kurulmaktadır. Şimdi öncelikle kısaca cümle yapılarını inceleyip ardından örnekleri inceleyelim.

Present Perfect Continuous Tense Cümle Yapısı

Öncelikle cümleye özne ile başlanır. Özne çoğul ise “have been” yardımcı fiili kullanılırken tekil öznelerde “has been” yardımcı fiili kullanılır. Ardından fiile “ing” takısı eklenir ve nesne, sıfat yer ve zaman zarfı sırası ile cümle devam eder. Present Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle kurulacağı zaman ise yalnızca have ve has için not eki gelir. Soru cümlelerinde ise been olduğu yerde kalır ve have ile has cümlenin başına gelir.

Present Perfect Continuous Tense İle Olumlu Cümle Örnekleri

l She has been reading a newspaper for two hours. (İki saattir gazete okumakta.)

l I have been cleaning the house all day. (Tüm gündür evi temizlemekteyim.)

l You have been sleeping in your bed all morning. (Tüm sabahtır yatağında uyumaktasın.)

l We have been standing here for hours. (Saatlerdir burada beklemekteyiz.)

l They have been reading this book for two days. (İki gündür bu kitabı okumaktalar.

l He has been repairing the bicycle. (Bisikleti tamir ediyor.)

l He has been staying with us since Monday. (Pazartesiden beri bizimle kalmakta.)

l It’s been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağmakta.)

l Carol has been feeling bad lately. (Carol son zamanlarda kendini kötü hissediyor.)

l He has been sitting like that for 3 hours. ( 3 saattir bu pozisyonda oturuyor.)

l She has been reading Harry Potter. (O Harry Potter okuyor.)

Present Perfect Continuous Tense ile Olumsuz Cümle Örnekleri

l She has not been reading a newspaper for two hours. (İki saattir gazete okumamakta.)

l I have not been cleaning the house all day. (Tüm gündür evi temizlememekteyim.)

l You have’nt been sleeping in your bed all morning. (Tüm sabahtır yatağında uyumamaktasın.)

l We have not been standing here for hours. (Saatlerdir burada beklemiyoruz.)

l They have not been reading this book for two days. (İki gündür bu kitabı okumuyorlar.)

l He has not been repairing the bicycle. (Bisikleti tamir etmemekte.)

l He has not been staying with us since Monday. (Pazartesiden beri bizimle kalmamakta.)

l It has not been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağmamakta.)

l Carol has not been feeling bad lately. (Carol son zamanlarda kendini kötü hissetmemekte.)

Present Perfect Continuous Tense ile Soru Cümlesi Örnekleri?

l Who has been drinking my orange juice? (Benim portakal suyumu kim içiyor?)

l Have I been watching the video? (Ben video izlemekte miyim?)

l Have you been living Turkey for a long time? (Uzun zamandır Türkiye’de mi yaşıyorsun?)

l Where has your friends been going for the vocation?