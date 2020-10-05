Pp nedir? Pp büyütme ne demek? Pp fotoları yapma

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte İngilizce kelimelerin ve terimlerin sayısında da büyük bir artış yaşandı. Özellikle yazışırken ve durum güncellemesi yaparken kelimeleri uzun uzun yazmak yerine kısaltmaları tercih ediliyor. Sosyal medya kullanıcılarının sık sık kullandığı diğer kısaltmalar arasında, direkt mesaj (direct message) yerine DM, Retweet yerine RT ve Instagram yerine IG yer alıyor.

PP nedir?

En çok kullanılan kısaltmalardan biri de Profil Fotoğrafı anlamına gelen PP. Birinin sayfasına girenler öncelikle o kişinin profil resmini gördüğü için bu fotoğraflar ayrı bir öneme sahip. Bu nedenle sık sık değiştirilen PP'lerin farklı ve ilgi çekici olması gerekiyor.

PP Büyütme Ne Demek?

Türkiye'de 40 milyona yakın Instagram kullanıcısı bulunmaktadır. Neredeyse her iki kişiden birinin kullandığı Instagram, dünya genelinde de en popüler sosyal ağlardan biri. Dünyada 850 milyondan fazla kişinin bu sosyal mecrada hesabı bulunuyor. Bir fotoğraf ve video yükleme uygulaması olan Instagram'ın uygulamaları ise sürekli güncelleniyor. Yapılan yeni değişiklikle birlikte artık başkalarının profil resimlerini tek dokunuşta büyütmek mümkün değil.

Takip ettiği kişilerin profil fotoğrafını büyütmek ve incelemek isteyenler internetten ''PP büyütme programı'' indirebilir. Bu programların tamamı ücretsiz olup telefonda çok az yer kaplıyor. Programlar güvenli sitelerden indirilirse herhangi bir virüs riski de taşımıyor. Sadece bir dakikada inen PP büyütme programı sayesinde sadece takip edilen hesapların değil gizli hesapların fotoğrafları büyütülebilir.

PP Fotoları Yapma

Instagram'da profil fotoğrafı, en az profil açıklaması kadar önemlidir. Birinin sayfasına ilk kez girenler öncelikle profil fotoğrafına ve açıklamasına bakıyor. Bu nedenle PP fotosu yaparken seçici olmakta fayda var. Fazla sade bir PP, ilgi çekmediği gibi takipçi sayısının da düşmesine neden olabilir. Seçilen fotoğrafın yüksek kalitede olmasına da dikkat edilmeli.

Sosyal medya uzmanlarına göre ne kadar ''retro'' bir havaya sahip olursa olsun siyah - beyaz fotoğraflar eskisi kadar ilgi çekmiyor. Bu nedenle canlı renklerin bir arada olduğu, eğlenceli, gizemli ya da merak uyandıran bir PP seçmek, çok daha isabetli bir karar olacaktır. Fazla yakın ya da uzaktan çekilen resimler de tercih edilmemeli.

Not: Instagram'da PP güncellemek isteyenler önce ''Profil Düzenle'' kısmına gelmeli. Daha sonra ''Profil Fotoğrafını Değiştir'' butonuna tıklayan kullanıcılar galeriden istediği resmi seçerek saniyeler içerisinde profil fotoğrafını değiştirebilir.