Potamoloji nedir ve neyi inceler? Potamoloji (Akarsu bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Akarsu bilimi olarak bilinen Patomoloji bilim dalı karalardaki akarsuların çeşitlerini ve özelliklerini inceler. Sular coğrafyasının alt bölümünde yer alan akarsular coğrafi prensipler ile incelenmektedir

Potamoloji Nedir ve Neyi İnceler?

Yeryüzündeki akarsuları inceleyen bilim dalına potamoloji denilmektedir. Yeryüzünde karalarda bulunan akarsular potamoloji bilim dalı tarafından incelenmektedir. Bu bilim dalı akarsuların genel özellikleri ile birlikte akım değişmeleri, sulama ve ulaştırma ile akarsu rejimlerini inceler. Potamoloji aynı zamanda ırmak bilim olarak da adlandırılır. Bu bilim dalı ile birlikte yeryüzünde bulunan tüm akarsular çeşitlerine ve özelliklerine göre belirleniyor. Patomoloji genel olarak büyük ırmakları incelemektedir. Patomoloji uzmanları tarafından da bu konuda çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Potamoloji (Akarsu Bilimi) Hakkında Kısaca Bilgiler

Patomolojinin görev alanı oldukça kapsamlı ve geniştir. Bu bilim dalı sayesinde büyük ırmaklar incelenir. İki kısma ayrılan bu incelemelerde ırmakların rejimleri, debileri ve bunların değişimleri incelenir. Aynı zamanda bunların ırmak hidrolojisinde ırmak akıntıları, özellikleri, çekici ve aşındırıcı güçleri detaylı olarak araştırılır. Aynı zamanda dereler ile ırmak yataklarının katı cisim taşıma şekilleri ve değişmelerine de bakılır. Çünkü bu akarsulardaki şekilleri ve değişimleri oluşturan akıntıların yoğunluğu ve gücüdür. Bu da ırmak dinamiği olur.

Akarsu hidrolojisi sayısal temelleri su yükseklikleri genel olarak istasyonda ortaya çıkan kabarmalar üstüne hesaplanır. Bu aynı zamanda rejimlerin temel unsuru da denilebilir. Motor gücü ve sulama imkanları, kabarmaların yüksekliği bu temel özeliklere bağlı olabilir. Akarsulardaki yağış miktarları ve yoğunluğu genellikle debi ile ilişkili olabilir. Bu debiler ölçekler ile ve doğru yoldan ölçme yolu ile elde edilebilir. Bu ölçümlerin en çok kullanılan yöntemi akış hızlarının belirlenmesidir. Akış hızları ise her su kesintisi oluşan bir noktadan diğer bir nokta arasında değişkenlik gösteren akış hızları rahat bir şekilde ölçülebilir.

Potamoloji bilim dalının pek çok özellikleri bulunur. Bu özellikler de araştırmaların doğru ve detaylı incelenmesini sağlar. Potalomoloji bilim dalının varlığı coğrafya için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bilim dalı akarsuların çeşitli özelliklerini ve doğaya verdikleri etkileri inceler. Aynı zamanda bu şekilde bilim dalı akarsuların rejimleri ve beslenmelerini detaylı olarak değerlendirir. Bunun yanı sıra ulaştırmaya yarama dereceleri de belirlenir. Akarsuların özellikleri bu şekilde tespit edildikten sonra coğrafi alandaki etkileri bulunur. Aynı zamanda akarsuların enerji sağlama imkanları da ayrıntılı olarak tespit edilir. Bu imkanlar doğrultusunda da akarsu süprüntüsü gibi konular da incelenmektedir.

Akarsuları inceleyen Patomoloji bilim dalı akarsuların özellikleri ve çeşitlerini araştırırken bu da tarım ve yerleşim yerlerinin kurulmasında önem sağlar. Patomoloji bilim dalı akarsuların özellikleri ile birlikte akarsuların geçtikleri yerlerde bıraktıkları etkileri ve izleri incelenir. Bunun yanı sıra bu bilim dalı akarsuların enerji potansiyelleri ve akım değişimlerini de detaylı olarak inceler. Akarsuların potansiyelleri değerlendirilerek bölgedeki tarım faaliyetlerinin etkileri göz önünde bulundurulur.

Bölgedeki tarım faaliyetleri de bu kapsamda düzenlenir. Dolayısı ile Patomoloji bilim dalının inceleme alanı doğrudan coğrafi alan ile ilgilidir. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde de Patomoloji bilim dalından alınan veriler ön planda tutulmalıdır. Bu şekilde bu bilim dalı ile birlikte bölgedeki yerleşim yerleri de doğru şekilde planlanabilir. Patomoloji bilim dalı ile uğraşan uzmanlar bu konuda önemli araştırmalara imza atarlar.