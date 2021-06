Port Nedir, Ne İşe Yarar? Port Numarası Nasıl Öğrenilir, Bulunur?

Teknik anlamda pek çok farklı alanda kullanılan port kelimesinin en yaygın kullanımının söz konusu olduğu alan ise bilgisayar ağları olmaktadır. Port, fiziksel ve sanal olarak ikiye ayrılır. Port sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmenin yanı sıra ne işe yaradığı ve hangi türlere bölündüğü konusunda bilgiye sahip olmak son derece önemlidir.

Port Nedir, Ne İşe Yarar?

Bütün bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurabilmesi için IP adresleri bulunmaktadır. Bu IP adresleri, portlara bölünerek sanal veri yolu oluşturmaktadırlar. Port kelimesinin sözlük anlamı ise “liman” olmaktadır. Bu anlamda port, bilgisayar ağlarında “köprü” olarak bilinir. Port, bilgisayarlar arasında gerçekleşen veri alışverişinin çok önemli bir üyesi olarak varlık göstermektedir.

Port, veri alışveriş işlemlerini ise numaralar üzerinden gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra aynı anda pek çok işlemi yapabilmek için 0’dan başlayarak 65535’e kadar değerlere bölünmektedir. Bu bağlamda ise port, TCP ve UDP olmak üzere 2 tipe ayrılmaktadır.

TCP: Transmission Control Protocol, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş durumda olan bir protokol olma özelliği taşımaktadır. Bilgisayarlar arasında varlık gösteren temel iletişimin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesinde görev alır.

UDP: User Datagram Protocol, esasında TCP’nin bir alternatifi olarak kullanılmaktadır. TCP’den daha hızlı bir protokol olma özelliği taşımakta olup ses ve video gönderiminde kullanılmaktadır. TCP’den hızlı olmasının en önemli sebebi ise TCP’nin veri bütünlüğünden ve kimlik doğrulamasından sorumlu durumda olmasıdır.

Port Ne işe yarar sorusunun yanıtı ise şu şekilde verilmektedir: Port'un üstlenmiş olduğu en temel işlevi veri alışverişini sağlamaktır. Port, bir numara sistemine sahip durumdadır. Aynı şekilde her bilgisayarın da bir IP adresine bulunmaktadır ve her IP adresi ise portlara bölünmektedir. Bu durum neticesinde her IP adresinin aynı anda birden fazla amaç doğrultusunda veri alışverişi yapabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bilgisayar üzerinde bulunmakta olan her program, belli bir numarada bulunan portu kullanmaktadır. Bu da kullanıcıların bir internet sitesini ziyaret edişleri sırasında aynı anda e-postalarını kontrol edebilmesine olanak sağlamaktadır. Port kavramının sözlük anlamında yer alan “liman” kelimesinden ziyade “köprü” olarak tanımlanmasının nedeni de tam olarak bu olmaktadır.

Port Numarası Nasıl Öğrenilir, Bulunur?

Bilgisayar kullanıcıları Windows işletim sistemine sahip cihazların Windows port numarasını öğrenmek ya da bulmak son derece basit olan bir işlemdir. Çünkü Windows işletim sistemleri üzerinde çok sıklıkla gerçekleştirilebilen IP numarası bulma işlemiyle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Bu doğrultuda Windows port numarası nasıl bulunur konusunu öğrenmek isteyenler için son derece basit ve yalın anlatımıyla kolay bir biçimde port numarasını öğrenebilecekleri işlem sıralaması şu şekilde olmaktadır:

- Bilgisayarın “Başlat” bölümüne tıklanır.

- Başlat kısmı altında yer alan kısma “Çalıştır” yazarak, “enter” tuşuna basılır.

- Açılan sol kenarda yer alan küçük boyuttaki “Çalıştır” penceresindeki arama bölümüne “Cmd” yazılıp tekrara “enter” tuşuna ya da “Tamam” tuşuna basılır.

- Açılan bilgisayar “Yönetici” ekranına ulaşılabilir.

- Açılan “Yönetici” ekranına klavyedeki tuşları kullanarak “nestat-a” yazılır ve tekrar klavyedeki “enter” tuşuna basılır.

Bu pencere üzerinde kullanıcılar eğer yalnızca dinlenen programları görmek istiyorsa netstat -an |find /i “listening” yazmalı ve klavyeden “enter” tuşuna basılır.

- Yönetici kullanıcılar kurulmuş tüm portları görmek istiyorlarsa mutlaka netstat -an |find /i “established” yazarak tekrar “enter” tuşuna basılır.

Mac port numarasını bulmak için yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

- MacOS işletim sistemi içerisinde kullanıcıların “Sistem Tercihleri” ekranını açmalıdır.

-“Sistem Tercihleri” ekranı üzerindeki “Ağ” seçeneğine giriş yapılır..

- Açılan “Ağ” sayfasındaki seçenekler arasından “Gelişmiş” seçimine girilir.

- “Port Tarama” ekranına tıklanır.

- Açılan “Port Tarama” ekranı üzerinde port numarasına ilişkin tarama işlemi yapabilmesi için kullanıcıların cihaz “IP adresi” bilgisini girmesi gerekir. Bu şekilde port numarası bilgisine erişim sağlanır.