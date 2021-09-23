Polis özel harekat nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Pöh olma şartları ve maaşları

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Polis Özel Harekat, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel bir birim olarak bilinmektedir. Polis Özel Harekat personelleri yüksek riskli bölgelerde çalışmaktadır.

Polis Özel Harekat Nedir?

Polis Özel Harekat, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İç İşleri Bakanlığı'na bağlı özel bir birimdir. Polis Özel Harekat, yüksek riskli bölgelerde çalışmaktadır. Ayrıca Polis Özel Harekat özel eğitim almaktalar. Polis Özel Harekat yani PÖH olabilmek için belli başlı prosedürlerin de olması gerekmektedir. Polis Özel Harekat personel alımlarını İç İşleri Bakanlığı yapmaktadır.

Polis Özel Harekat Ne İş Yapar?

Günümüzde Polis Özel Harekat personelleri özel eğitimler almaktalar. Görev alanları dar olan Polis Özel Harekat Polisleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev alabilirler. Polis Özel Harekat personeli banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale edebilirler. Ayrıca ülkedeki terör eylemlerine müdahale ve rehine kurtarmak gibi olağanüstü durumlarda da Polis Özel Harekat görev almaktadır. Özel Harekat Polisleri özel taktik ve silahlar kullanıyorlar.

Polis Özel Harekat Nasıl Olunur?

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Polis Özel Harekat olabilmek için belli başlı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca adayların öncelikle Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim almış olmaları gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri eğitim alırken özel harekat polisi olmak istediğini tercihlerine ekleyebilirler. Polis olarak mesleğine devam etmek isteyen kişiler PÖH olmak için başvuru yapabilirler. Ayrıca 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile polisler de özel harekat polisi olabilirler. Özel Harekat Polisi olmak için fizik sınavı ve mülakat sınavının da başarı ile geçilmesi gerekmektedir. POMEM fiziki yeterlilik sınavında sıçrama, lastikten geçme, ağırlık taşıma ve engel etabı da bulunmaktadır.

PÖH Olma Şartları ve Maaşları

Polis Özel Harekat olmak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekilir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabilirler. İki grup adaylardan da başvuru şartlarını sağlaması beklenir. Polis Özel Harekat olunabilmesi için ilk şart yaş sınırıdır. Yaş şartına göre adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Adaylar mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalılar. Polis Özel Harekat olmak için silah taşıma engelinin de olmaması gerekir.

Polis Özel Harekat olmak isteyen kişilerin hem kendisinin hem de evliyse eşinin adli sicilinin incelenmesi gerekmektedir. PÖH adayları herhangi bir siyasi parti ve ya oluşuma üye olmamalıdır. Kamu hakkından yoksun olan ve ya daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapabilirler. Ayrıca alkol ve bağımlılıkları nedeni ile tedavi olan kişilerin özel hareket polisi olma hakkı bulunmaz.

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Polis Özel Harekat olmak isteyen kişilerin KPSS baraj şartı beklenmemektedir. Eğitim kriterlerine bakıldığında adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca PÖH adaylarının başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir. Polis Özel Harekat olmak için kişinin boy ve kilo endeksine uyuyor olması gerekmektedir. Yapılan güvenlik soruşturmasına bakıldığında arşiv araştırmasının da olumlu sonuçlandırılması gerekmektedir. Özellikle kişinin genel ahlak ve edebe de uygun olması gerekmektedir. Polis Özel Harekat polisleri için mezun olmadan yaklaşık 4 gün öncesinde kura çekilmektedir. Buna göre kişiler doğu bölgesinde bulunan illerden bir tanesine atanırlar. Polis Özel Harekat en çok tercih edilen meslekler arasında yer alır.